La mujer del animal (***): Infortunio y virtud

La pobreza engendra formas de violencia que no son exclusivas de ese entorno de necesidad pero se concretan en abusos más humillantes. Víctor Gaviria se labró un nombre con duras historias de niños de la calle (todo un subgénero del tercer cine) como «Rodrigo D» o «La vendedora de rosas». Aquí se va a una barriada, una favela casi, en las laderas de los montes que rodean Medellín, durante los años 70; la ciudad que uno conoce ahora es moderna y pujante pero no hay motivos para pensar que no sigan ocurriendo extremos como los que aquí se presentan. Según el propio Gaviria, al hacer el casting, escuchó numerosos testimonios actuales de mujeres que conformaban un tipo, un arquetipo real de varón al que en la película llaman animal, por falta de una denominación mejor.

Hablar de machismo, de violencia de género (de animalidad incluso) es quedarse corto ante la brutalidad de Libardo, ese hombre que secuestra a una muchacha para hacerla su esclava. La miseria humana de la película resulta bastante insoportable porque Gaviria se cuida mucho de quedarse en este caso particular de explotación. Lo que duele es el dejar hacer de las demás mujeres y de la mayoría de los hombres, por miedo o en algún caso por puro interés (la tremenda madre del animal, por ejemplo, que es una madrastra de cuento). Uno espera que caiga un rayo, que haya un estallido de legítima defensa, pero el relato nos hace esperar dos largas horas, y para entonces estamos exhaustos.