Madame Curie (**): La mujer de Â«monsieurÂ» Curie

Hacer a estas alturas un biopic de Madame Curie, la científica que descubrió el radio, es algo que puede plantearse por una serie de motivos. Por orgullo nacionalista francés, un motivo tan (in)digno como cualquier otro; metiendo además en la producción a Polonia, porque Curie se llamaba realmente Marie Sklodowska. O porque su historia nunca se ha contado antes; pero sí, la contó Hollywood, y no mal del todo, con Greer Garson. O porque es un episodio importante en el necesario recuento de cómo la Historia, todas las historias, fueron una carrera de obstáculos para la mujer, para todas las mujeres. Y ese es el único impulso discernible de la función. Se da por hecho que sabemos todo sobre el radio y cómo se hizo para aislarlo (no hay nada más aburrido que ver a un científico «au travail»), elemento este, de la tabla periódica, que aquí se reduce a un vistoso brillo azulito que parece propio de otro tipo de película. Pero lo que tenemos que saber, no se nos perdona ni un detalle, es que Marie se peleó mucho con acartonados académicos machistas, o que tuvo dos premios Nobel pero, sobre todo, dos grandes amores, lo que la convirtió (junto a Jack el Destripador) en presa de los primitivos paparazzis. Y todo eso lo cuenta la directora con un montaje histérico, no histórico como sería lógico, que intenta dinamizar una apagada lámina de vidas ejemplares (aunque un poco adúlteras): otro desencuentro entre el cine y la ciencia.