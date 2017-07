La guerra del planeta de los simios (****): Una precuela ejemplar

Hollywood parece el reverso oscuro de esos niños que quieren que les cuenten el mismo cuento una y otra vez: son ellos quienes se empeñan en ese eterno retorno apenas recombinante, lo que nos convierte en forzosos niños de hospicio huérfanos de cuentos originales, nuevos. ¿Otra vez lo del planeta de los simios? Qué indefinido cansancio se siente al volver a enfrentarse a una franquicia que uno pensaba haber dejado muy atrás… Todo eso se acaba desvaneciendo al comprobar que estamos ante una narración excelente, que uno diría clásica pero del último período clásico de Hollywood, el de la década de los años 70: esta nueva entrega tiene algo de western crepuscular y otro poco, pero muy concentrado, de ese cine bélico revisionista del que «Apocalypse Now» sería emblema. Un personaje esencial de la trama es un puro remake de cierto coronel K., de forma tan transparente que nos anima a traducir ese chiste rupestre que es el único punto chusco de la función: ese neo-coronel convierte el último acto en un “apocalipse mo-now”, a su vez recombinado con épicas concentracionarias a riberas de un cierto río Kwai…

Pero lo repito: el hastío ante ese gesto posmoderno de escribir un texto encima de otros palidece frente a esa travesía del desierto –un mundo helado, magníficamente filmado y musicado– que constituye la parte central de la trama. O la eficacia del contrapunto cómico de ese mono miedoso que no hubiera desdeñado un Ford, aunque se lo hubiera dado a Stepin Fetchit, lo que me recuerda que no debo meterme en la ecuación racial que dibuja la película (va a parecer que Hollywood hace todo su cine contra Trump). Y hablando de eficacia, y de emoción: ¿cómo puede resultar tan magnífico ese protagonista simiesco Caesar cuando es una mezcla de efectos digitales y un fondo de actor real llamado Andy Serkis? El viento del arte sopla por donde menos se le espera.