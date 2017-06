Una policía en apuros (**): Cuerpos especiales

Una recluta en una academia de cuerpos especiales de la policía, increiblemente torpe pero con dos cosas a su favor: su innegable entusiasmo y que es hija del ministro del Interior. Explíquenle eso al oficial encargado -a la fuerza- de dirigir su instrucción. Estos mimbres darían para una película de Sandra Bullock; lo malo es que ya la hizo (dos veces, y otra más con una Melissa McCarthy que le robó plano). En el otro extremo, daría para una nueva entrega (gulp) de «Loca academia de policía»; la suerte es que los franceses parecen genéticamente incapaces de semejante cosa (aunque… lo de los visitantes).

Así que nos quedamos en un agradable pero un tanto tibio terreno intermedio. Dany Boon, ese Adam Sandler francés (bueno, no es tan insoportable pero exhibe como vis cómica la misma cara de perro triste) escribe, dirige y protagoniza, pero no es el torpe. Ese papel se lo deja a una Alice Pol sobre la que debe bascular toda nuestra posible empatía de espectadores de comedia: se esfuerza tanto como su personaje pero no sé si basta para recomendarla.

[Compra aquí tu entrada para ver la película]