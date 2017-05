Piratas del Caribe 5 (**): Palomitas negras

Regresan los piratas más famosos del cine, que ya es decir, y arrancan con una de sus escenas imposibles, un fuego pirotécnico trepidante que permitirá al adulto entregado regresar a la infancia que no tuvo, mientras el niño sentado a su lado alucinará con lo que cabe hoy en una pantalla grande cuando hay medios. Disfrútese el descongelado con los acordes de Hans Zimmer a todo trapo, aunque esta vez firme la banda sonora su colaborador Geoff Zanelli. Extraña maniobra, pero no tanto como lo que viene después del luminoso aunque repetitivo arranque: la pantalla se ensombrece -a ratos para bien, cuando asoma el villano Bardem-, pero casi siempre para torcer un relato que ya no se tiene sobre la fina línea que engarza a todos los públicos. Falta humor y aventura. Hasta el leve romance se torna grosero.

No era fácil llegar al quinto episodio sin perder energía, repetirse o naufragar. El capitán, Johnny Depp, luce tan desganado como sugieren las crónicas, pero más culpa tienen los timoneles nórdicos Joachim Rønning y Espen Sandberg. Háganse a la idea: «Bandidas» es su edredón más conocido. El guionista, Jeff Nathanson, con mejor pedigrí («Atrápame si puedes»), ya demostró con Indiana Jones que lo suyo no es poner medias suelas.

El epílogo recupera el brío, de nuevo a lomos de la música y con un puntito épico, no solo por la reaparición de personajes clave, hasta que llega la típica escena post-créditos (eternos), tan inútil como una guinda, excusa innecesaria para anunciar el sexto capítulo. En fin, se libran de pasar por la quilla los «nuevos»: Bardem y Kaya Scodelario.