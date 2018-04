Critica de Marea Humana: Desarraigados

Actualizado 05/04/2018 a las 22:50

Esta ambiciosa película rodada en una veintena de países, con un ingente equipo técnico, pretende dar cuenta del espantoso fenómeno del exilio forzado que es la gran tragedia de este milenio. La dirige Ai Weiwei, célebre y provocador artista chino (la persecución no le es ajena), aquí estrenado en el campo del largometraje. Su presencia en diversos planos no debería verse como síndrome acaparador, quizá quiere utilizar su fama como valor de cambio para aumentar la audiencia, más que la taquilla, de la pieza: se marca incluso un «michaelmoore», un surrealista intercambio con un guarda fronterizo, y no es casual (es casi una cita)que lo haga en la frontera mexicana con Estados Unidos.

Pero el problema rebasa con mucho las intervenciones individuales, como demuestran los numerosos e impactantes planos aéreos que recorren los muchos campos de refugiados que visitamos. Esos espectaculares reconocimientos aéreos permiten visualizar la escala planetaria de un fenómeno que siempre vemos poco y mal en la tele. Toda la literatura que suscitaron los campos de exterminio nazi sobre la representación de lo indecible vuelve a erigirse ante nosotros. ¿Es mejor que hablen los expertos, inscribir en la pantalla las cifras de este nuevo exterminio de combustión lenta, o interrogar a protagonistas, niños muchas veces, que sólo nos cuentan su tragedia personal? Ai Weiwei lo intenta todo pero no hay respuesta.