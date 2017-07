Llega de noche (**): Supervivientes

Parece que ya no cabe esperar renovación o variación alguna en el trillado género de terror en su variante «cabaña en el bosque», la versión rural de la casa encantada que Sam Raimi llevó al paroxismo paródico hace décadas. Pues bien, el director T. E. Shults consigue volver a pillarnos por la solapa y no nos suelta durante un solo minuto del metraje de esta sorprendente película. Y lo hace por el inesperado procedimiento de negar la mayor, huyendo de cierta obligación del terror moderno de ser «visceralmente» (de víscera) explícito y espectacular.

Ha habido un desastre y la humanidad, o al menos los vecinos de esta zona de bosque, vive un momento posapocalíptico, pero no sabemos el motivo, ni por supuesto vemos ningún vistoso genocidio a manos de… ¿de qué? Pues tampoco se nos explica gran cosa (como en la serie «The Leftovers»), es algo de una plaga que obliga a medidas extremas para evitar el contagio: la película empieza con el sacrificio de una víctima.

Así las cosas, lo que se nos ofrece es un ejercicio casi abstracto de pura mecánica de la supervivencia. La familia que vive en la casa y que acaba de enterrar al abuelo infectado recibe una visita inesperada y acaba albergando a otra familia, en principio tan asustada y tan digna de sobrevivir como ellos. Pero el clima es de desconfianza mutua y, sin necesidad de ir de machos alfa, los dos pater familias acaban teniendo la disputa (por el territorio) más vieja de la evolución de las especies que no quieren pasar a extintas. No daremos muchos más detalles, obviamente, sólo esta recomendación: vale la pena verla, pero no vayan esperando gore ni «Mad Max» ni «Evil Dead»...

