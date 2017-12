28/12/2017 a las 20:56 Actualizado 28/12/2017 a las 20:56

Valoración de ABCPlay Pasen y vean, disfruten en familia, porque esto también es cine, quizá el más puro y primitivo, el que costaba un níquel y no se daba ínfulas artísticas Federico Marín Bellón Valoración de los lectores Envía tu valoración ¿Cual es tu valoración? Envíar

La vida del gran P. T. Barnum se convierte en manos de Michael Gracey, experto en efectos visuales, en un espectáculo grandioso, filmado con brillantez y comprensible para un niño no muy despierto. La traca no se apaga ni para tomar aliento. No hay tiempo para la reflexión y quizá sea mejor así, porque el guión del televisivo Jenny Bicks y de (ojo) Bill Condon -con James Mangold como productor- es una línea estilizada al máximo. La simplificación es consecuente, en la salud y en la enfermedad, dentro de una trama romántica con un toque Disney visible hasta en la duración poco traumática de los padres o en la concentración en un solo crítico (nuevo Anton Ego) de los defectos del oficio. La creación del circo se resuelve en seis días, sin licencia para descansar el séptimo o para profundizar en la ambición y el tesón de un hombre único. Tiene su mérito calzar todo ello en esta biografía prêt-à-porter o de Wikipedia, de periódico moderno. Nada nuevo. Ya se hacía en las versiones literarias para niños.

A la película le falta incluso el punto de lágrima de «¡Qué bello es vivir!», tan presente en estas fechas, pero tampoco es el producto de una mente simple. Al mayor y más generalista de los espectáculos se le ha extirpado el aroma triste y para muchos odioso de la pista. No hay bajones emocionales que duren más de treinta seguntos y no se producen más cambios de ritmo que los que marcan las canciones. Es un café instantáneo, de felicidad soluble. Termina con una cita del propio Barnum que cumple a rajatabla: «El mayor arte del mundo es el que hace felices a las personas». Como para criticar el planteamiento. Pasen y vean, disfruten en familia, porque esto también es cine, quizá el más puro y primitivo, el que costaba un níquel y no se daba ínfulas artísticas.