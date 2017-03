Gold, la gran estafa (***): El lobo tripón de Wall Street

Si hay una cosa que le gusta contar a Hollywood casi tanto como las historias de justicieros, son las de hombres que se hacen a sí mismos para deshacerse ellos mismos después y luego quizá remontar… Si les parece demasiado vaivén, «Gold» viene a demostrar que el sueño americano es un columpio desbocado; y lo mejor es que viene presidida por un rótulo que afirma que se inspira en hechos reales. La novedad de estas últimas versiones del sueño es que las protagonizan personajes bien poco épicos, como el especulador financiero DiCaprio en el penúltimo Scorsese, el fundador de MacDonalds o el cuarteto de «La gran estafa americana». O directamente repulsivos como el Kenny Wells de un Matthew McConaughey que había empezado a caernos mejor en «True Detective» pero que aquí se pasa tres pueblos. Si Marilyn quiso dejarse un zurcido en la malla para darle realismo a su corista de «Bus Stop», McC. parece que quiere redimirse de su condición de rubio natural dejándose solo unos pelánganos casposos, unos dientes de anuncio dental (el «antes», no el después), una tripa que me aseguran que adquirió en la vida real (nada de postizos, aquí el amigo se marcó un DeNiro) y sudando, nadando en sudor durante dos horas de metraje. ¿Añade esto verismo, además de caspa, a su personaje? Quizá, pero consigue resultar insoportable: no entendemos la devoción que le profesa una novia que sabe verle a través de la nube de sudor evaporado que le envuelve; y pensamos que el personaje interesante de verdad es su socio (un eficaz y, a su lado, apolíneo, Edgar Ramírez), que debe permanecer siendo un enigma por exigencias de guión. Pero no se desanimen por estos problemas de O.C. (olor corporal), la película es absorbente y tiene no un tercer acto sino un cuarto y hasta un quinto.