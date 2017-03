Doña Clara (***): Los principios y los cimientos

El título original es «Aquarius», y con él se presentó en el pasado Festival de Cannes, y es el nombre del edificio tan venido a menos, tan en peligro de extinción, que coprotagoniza la película. El cambio aquí por «Doña Clara» no altera la sustancia original, pues alude al personaje central de la historia, una mujer en la antesala de la vejez, pero resistente, atractiva y leal a sus cimientos que por la voracidad de la especulación inmobiliaria también están en peligro de extinción. La película del brasileño Kleber Mendonça Filho tiene dos poderosísimos argumentos, ese impresionante tramo de la ciudad de Recife, el vistazo a la Avenida Boa Viagem, al borde el Océano y donde está anclado Aquarius, y la presencia de la actriz Sonia Braga, que ennoblece el ya de por sí noble personaje con gran fuerza y vitalismo. Es una película de imagen y espíritu nostálgico (varios «flashback» están impregnados de ese sentimiento), pero también de postura íntegra y de lucha a muerte por no morir. Doña Clara es la única superviviente (moradora) de ese edificio que ha comprado una constructora y ella aguanta para no vender su apartamento, o sea, todo su pasado, sus raíces, sus cachivaches y la «melodía» de toda su vida, pues es una crítica musical retirada y apegada en cuerpo y alma a su mundo y recuerdos. Aunque esto es lo esencial de la película, esta se adorna con momentos de ligero humor, de curiosa convivencia y de sanas reflexiones y paseos musicales. Tal vez, la parte intriga y desenlace de «Doña Clara» sea lo menos «personal» de esta estimable película, pero no deja de ser un factor que no altera la bondad del producto.