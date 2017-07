Un joven se queda medio ciego (el cálculo exacto es bastante peor), circunstancia que no le impide seguir luchando por su sueño: trabajar en un gran hotel de lujo. Lo esencial es invisible a los ojos, pero tendrá que limpiar habitaciones, servir mesas, cocinar y preparar cócteles para los clientes más exigentes, todo ello casi a ciegas y, por discutible decisión propia, sin contarle a nadie su problemilla.

Marc Rothemund, que ya logró una nominación al Oscar por «Sophie Scholl: Los últimos días», ha vuelto a triunfar en Alemania con esta historia increíble pero cierta, un relato de superación prototípico, tan eficaz que no necesita una dirección demasiado creativa para llegar a públicos muy amplios. Es lo que se llama un éxito seguro, de esos que a los críticos no les suelen llenar.

La historia que vivió Saliya Kahawatte es tan asombrosa, por otro lado, que la mejor idea de los guionistas (Oliver Ziegenbalg y Ruth Toma) es transformarla en una comedia de engaño, a la que no afecta demasiado el desteñido romántico. La intriga, que también tiene su miga y podría haberse postulado como género predominante, no habría resistido sin los cimientos de la verosimilitud.

Comentario aparte merece Kostja Ullmann. No tiene el carisma de Al Pacino, por supuesto, pero tampoco los tics del maestro cuando asaltó las sombras interpretativas en «Esencia de mujer». Y eso que el actor de Hamburgo no solo hace de invidente, sino que da vida a uno que no quiere que se le note. El hombre se mete en una espiral de mentiras que, como mínimo, entretendrá de principio a fin. Es una muestra perfecta de cine de evasión y una victoria del versátil cine alemán.