Atraco en familia (**): Golpe alpino

19/10/2017 a las 20:51 Actualizado 19/10/2017 a las 20:51

Una comedia de acción intrascendente que tiene la gracia de comenzar con un robo en el Kursaal del festival de cine donostiarra (aunque esa obertura ya la había tocado mejor Brian de Palma en Cannes: vean Femme fatale) si bien luego la acción se traslada a los Alpes. Hay un actor con el que hay que tener un día raro para no estar a gusto solo con verle, Jean Reno, pero la verdad es que aquí cede el protagonismo –debe ser una película de vacaciones para él– a un par de actrices que no tenemos el gusto pero que dan el pego. Es de lo que se trata, de hacerse pasar por lo que no son entre la alta sociedad alpina para dar ese golpe que no les vamos a desvelar aquí. Por no tener nada de especial, realmente. La (poca) gracia que tiene es ver cómo las dos cómplices de Reno intercambian algo de sus papeles en su vida anterior: a la empollona le toca hacer de seductora de alta gama y la carterista sexy resulta tener un lado patoso que la hace más humana. La verdad es que nos quejamos de las películas americanas de relleno que nos toca ver pero los franceses también nos tienen rodeados con este tipo de cine comercial sin mayores pretensiones que nos llega quizá con demasiada regularidad.