Un superviviente de Dunkerque aplaude la película de Nolan: «Fue como volver a estar allí»

Tras ganarse a la crítica y recaudar 50 millones de dólares en su debut mundial, liderando la taquilla española con 1,6 millones de euros en el fin de semana de su estreno, prácticamente todo el mundo se ha rendido a la última película de Christopher Nolan, Dunkerque. Pero las alabanzas toman una dimensión especial cuando llegan por boca de alguien que vivió en primera persona aquel milagroso rescate que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial.

Ken Sturdy, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de origen canadiense Sturdy participó en los rescates de las tropas aliadas durante la Batalla de Dunkerque. Con 20 años de edad sirvió como guardavías en la Marina Real de Gran Bretaña y, como tantos otros jóvenes de su generación, fue llamado a filas para socorrer a los más de 300.000 soldados aliados a los que el ejército alemán sitió en la ciudad costera de Dunkerque.

«Nunca pensé que volvería a verlo, fue como volver a estar allí», reconoció Sturdy en declaraciones a Global News tras acudir a visionar la película a un cine de Calgary, Canadá. Dunkerque es la película de menor duración de las que ha dirigido Nolan tras Following, su ópera prima, y en la misma no existen muchos diálogos entre los protagonistas. Pero para Sturdy, de 97 años, la película «no necesita de muchos diálogos porque cuenta la historia de forma visual y lo hace muy real».

Dunkerque narra un episodio de la Segunda Guerra Mundial desconocido para gran parte del público fuera de Gran Bretaña, motivo por el que Warner dudó sobre financiar el proyecto, y ya no existen muchos testigos de aquellos acontecimientos. Por ello, las palabras de Sturdy tal vez sean la mejor crítica de entre todas con las que ha contado hasta ahora el filme de Nolan.

Según Sturdy, él «estaba en uno de esos botes que sacaban a los soldados del agua», ayudándolos a alcanzar los barcos que aguardaban lejos del caos de la playa. De entre todos, más de 68.000 militares aliados fueron capturados o asesinados por las tropas nazis, entre ellos amigos del canadiense Sturdy, que incluso llega a verlos reflejados en los protagonistas de la película.

«Después de estos acontecimientos fui en los convoyes del Atlántico Norte», pero para entonces «había perdido a tantos de mis amigos... Uno de ellos no fue asesinado en la playa. Lo condujeron hasta Polonia. Pasó cinco años en un campo alemán de prisioneros», explica un Sturdy que recibió muestras de cariño y respeto del resto de espectadores que acudieron aquella tarde también al cine.

Dunkerque está protagonizada por Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy, Barry Keoghan y Harry Styles, entre otros. El capítulo de la historia en el que se basa la película parece tan increíble que pasó a los libros con el nombre del milagro de Dunkerque. Un milagro del que hoy todavía quedan testigos con vida.