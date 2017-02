«Moonlight» reina en los premios al Espíritu Independiente

Organizados por productoras de cine independiente basadas en Los Ángeles, es decir, fuera del monopolio de los estudios, los Spirits Awards (Premios al Espíritu Independiente) son el antídoto a los Oscars. En una ceremonia informal, que lleva organizándose treinta y dos años en una carpa a orillas de las playas de Santa Mónica, los Spirits premian a todas las películas cuyo presupuesto no supera los veinte millones de dólares. La gran triunfadora de la noche fue «Moonlight», la cinta de Barry Jenkins que cuenta la historia de un adolescente gay en busca de su identidad. «Moonlight» recogió seis premios, entre ellos: mejor director, mejor película del año y el premio Robert Almant, un logro que la posiciona como favorita a los Oscars. «Vengo de un barrio pequeño donde todos se conocen. Es una narración que merece la pena ver y compartir», dijo Tarell Alvin McGraney, el guionista de «Moonlight», que recogió el Spirit a mejor guión por este relato autobiográfico.

Durante los primeros veintiséis años de los Spirits sólo coincidieron en el premio a mejor película en una ocasión, sin embargo, en los últimos cinco años, ambos han coincidido en la categoría a mejor filme en cuatro ocasiones, incluida la cinta ganadora del año pasado, «Spotlight». El consenso puede terminar este año con la llegada a escena de «La La Land», cinta que no pudo ser incluida en los premios de los Spirits por superar su presupuesto el techo de lo que se considera cine independiente. Sin duda, la batalla está servida entre «La La Land» y «Moonlight» de cara a los Oscar.

Entre los actores premiados en la noche del cine independiente, la actriz francesa Isabelle Huppert triunfó como mejor actriz por su papel en «Elle», la violenta narración de Paul Verhoeven.

La política de Trump

En la categoría masculina, el actor Casey Affleck ganó por su brillante interpretación en «Manchester frente al Mar». Affleck, que parte como favorito en las quinielas de los Oscar, fue el único que habló directamente de la política de Trump. «La actitud de esta administración es horrenda y no durará. No me aplaudáis por obligación, lo que están haciendo es realmente inhumano», dijo Casey, quien agradeció a Matt Damon, su gran amigo, por producir la cinta «Manchester frente al Mar» y contratarle para protagonizarla.

Entre los otros galardonados destacaron: «The Witc»h, mejor película debutante del cineasta Robert Eggers, mejor documental a «O.J.: Made in America», mejor película extranjera para Toni Erdmann, mejor actriz de reparto para Molly Shannon por «Other People» y mejor actor de reparto para Ben Foster por «Hell or Hight Water».