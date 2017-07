Con más de un millón de ejemplares vendidos, «Los Futbolísimos» (editorial SM) se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial en nuestro país, que ya se está exportando al extranjero (Portugal, Francia, Italia, Polonia, México, Colombia, Argentina, Chile y Brasil, entre otros).

La exitosa serie infantil creada por el escritor Roberto Santiago e ilustrada por Enrique Lorenzo dará el salto a la gran pantalla. El rodaje de la película, producida por Atresmedia, acaba de empezar, transcurrirá en distintas localizaciones de Madrid, Segovia y Guadalajara, y finalizará el próximo 2 de septiembre. El filme, que se estrenará a principios de 2018 distribuido por Paramount, es una adaptación del primer título de «Los futbolísimos», «El misterio de los árbitros dormidos» (2013).

El propio Santiago es quien firma el guión de la adaptación cinematográfica de su obra, junto a Roberto Santiago, Pablo Fernández y Miguel Ángel Lamata, quien también la dirige. Apasionado del fútbol y de los niños, Santiago no es un extraño en el cine tampoco, pues ya ha escrito y dirigido filmes como «El penalti más largo del mundo» o «El sueño de Iván».

Pero, ¿cuál fue el germen de este fenómeno?: «Me encanta el fútbol. Cuando era pequeño me preguntaba cómo era posible que no hubiera libros o películas que fueran sobre este deporte con lo divertido que me resultaba. Recuerdo que el filme ''Evasión o victoria'' era la única historia de fútbol que había. «Los Futbolísimos nacieron de esa necesidad. Voy a escribir lo que me hubiera gustado leer de pequeño», narra Santiago.

En una reunión con su editora, Berta Márquez, decidieron unir fútbol y misterio, «los dos ingredientes que más me apasionan a la hora de contar una historia. A partir de ahí lo que hago es utilizar las cosas que me pasaban cuando yo jugaba al fútbol», rememora el escritor.

Un cásting de película

Tras un exhaustivo cásting entre cerca de 5.000 niños, la pandilla de «Los Futbolísimos», formada por Pakete, Helena, Toni, Camuñas, Marilyn, Angustias, Anita, Ocho y Tomeo la encarnarán los jovencísimos Julio Bohigas, Milene Mayer, Marcos Milara, Iker Castiñeira, Martina Cabrera, Roberto Rodríguez, Samantha Jaramillo, Pablo Isabel y Daniel Crego. De acuerdo con EP, el reparto adulto estará compuesto por Joaquín Reyes; Carmen Ruiz; Antonio Pagudo; Norma Ruiz; Jorge Usón, y Toni Acosta.

En la película, Pakete, Helena y sus compañeros de colegio se meten en todo tipo de aventuras en las que su ingenio y su amistad serán puestos a prueba. El fin es descubrir el misterio que podría acabar con su equipo de fútbol y con la continuidad de la pandilla.

Cuatro años después de «El misterio de los árbitros dormidos», Santiago acaba de publicar el título número once de la saga «El misterio del día de los inocentes». «Es increíble -afirma el autor-. Esta nueva aventura es trepidante porque el club vuelve a estar en peligro y todo ocurre en 24 horas. Además, en este número un entrenador real importante, y del que no puedo dar su nombre, protagoniza un cameo clave».