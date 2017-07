Â«El ciudadano ilustreÂ» se lleva a Argentina la gloria de los premios Platino

Han pasado 168 días desde que «Un monstruo viene a verme» y «Tarde para la ira» se repartieran los premios Goya. Lejos queda también aquel 28 de marzo en el que Oscar Martínez se llevó el premio Sur de Argentina a mejor actor por «El ciudadano ilustre». Y casi parece historia cuando la coproducción española, chilena y argentina de Pablo Larraín, «Neruda», se quedó a las puertas de ganar el Globo de Oro al que estaba nominada. Pero es que los premios Platino del cine iberoamericano exigen la paciencia de quien busca lo mejor: aquí solo se enfrenta lo más selecto de cada casa. Y en esta casa de dos continentes y 23 países, la mejor -de las 900 producciones estrenadas- fue «El ciudadano ilustre», una cinta que en España llegó a los cines en noviembre y en la que los críticos destacaron el trabajo de un Oscar Martínez que, cómo no, ayer también tuvo el honor de levantar la estatuilla diseñada por Mariscal que le certifica como el mejor intérprete de «acá y de allá». Barriendo para casa, el hombre español de la noche fue Pedro Almodóvar, Platino a mejor director por «Julieta».

Los Platino parecen a veces bajo el efecto del «jet lag» de los cientos de invitados que ayer celebraron en la Caja Mágica de Madrid su IV edición. Son los problemas de convivir a dos ritmos. El maestro de ceremonias, Carlos Latre, compartió escenario con la uruguaya Natalia Oreiro. Entre número musical e imitaciones (y recuerdos a los grandes nombres del cine) se pasearon hasta 32 entregadores de premios, algunos populares (Clara Lago, Kate del Castillo, Rob Schneider) y otros poco conocidos para el público español.

Y es que al final, cuando se compite con otros países, el público termina por buscar los nombres «de casa». España salió bien parada de la ceremonia. Además de «Julieta» (dirección y música original), «Un monstruo viene a verme» se llevó los premios técnicos (montaje, arte, fotografía, sonido). Juan Antonio Bayona tuvo que revivir sensaciones de los pasados Goya, cuando empezó a acumular «cabezones» en las categorías técnicas, pero al final la mejor película se la llevó Raúl Arévalo, con el que no competía en la categoría de dirección. Ayer no hubo hueco para la «ira». Además, en ese cine que España ignora si no lleva apellido Pixar o DreamWorks, el de animación, «Psiconautas, los niños olvidados», se llevó el galardón. Sin dibujos animados, los niños olvidados de la vida real, los refugiados, tuvieron su visibilidad en «Nacido en Siria», mejor documental.

Altavoz mediático

Desde la alfombra roja hasta el escenario se escucharon cantos a la solidaridad (inclasificable el número musical de India Martínez y el rapero Arkano, con un «selfie solidario» incluido) y a la paz. El más visible fue el grito de los venezolanos que se conjuraron paramostrar la bandera de su país hacia abajo pidiendo el final del régimen de Maduro. «Nos urge la paz», reclamó la actriz Génesis Rodríguez. El público se puso en pie en una sostenida ovación.

Pero el nombre más aplaudido anoche fue el de Edward James Olmos. El californiano de origen mexicano recibió el premio Platino de Honor por su defensa de los valores latinos en Estados Unidos. «Nunca dejé que ser chicano me afectara. No dejé que un ambiente hostil perjudicara a mi carrera. Necesitamos que nuestro cine traspase fronteras. Somos muchos y nos tienen miedo. Y vamos a ser más», dijo «feliz y emocionado» el teniente Castillo de «Corrupción en Miami». También el actor Rob Schneider, republicano confeso que se enfrentó a Donald Trump, se llevó su buena tanda de aplausos. El intérprete, casado con una mexicana, contaba a ABC el día anterior cómo de dolido estaba por esta situación: «A veces en mi país la frustración se convierte en ignorancia. Me genera tristeza ver lo que se dice de los latinos». Y así, entre la defensa de «El orgullo de ser latino» y las mejores películas del cine en español, los premios Platinos clausuraron una noche repleta de «ciudadanos ilustres».