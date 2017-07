Julio tenía reservada una sorpresa para todos los usuarios de cines de China por parte de la administración reguladora de medios de comunicación de Pekín. ¿La sorpresa? Según recoge «The Hollywood Reporter», todas las salas de cine deberánn emitir un vídeo de propaganda antes de la proyección de todas y cada una de las películas dentro del país.

Los clips propagandísticos, de pocos minutos de duración, muestran las doctrinas del Partido Comunista de China, como por ejemplo los valores sociales centrales y la visión del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, sobre el llamado sueño chino. Para hacer más atractivos estos vídeos propagandísticos, la Administración Estatal de Prensa, Publicación, Radio, Cine y Televisión (productora de los vídeos) ha recurrido a algunas de las grandes estrellas del país como Jackie Chan, Fan Bingbing («Yo no soy Madame Bovary», «X-Men: Días del futuro pasado») o Angelababy («Independence Day: Contraataque») para aparecer en dichos clips.

Los intérpretes miran a la cámara mientras recitan eslogans del partido y poesía antigua china. En uno de estos vídeos el actor Donnie Yen, recientemente visto en «Rogue One: Una historia de Star Wars», se dedica a leer una icónica cita de Mao Zedong. El mismo clip muestra previamente a Li Bingbing (quien formó parte del elenco de «Transformers: La era de la extinción» y protagoniza este año «Guardianes de la Tumba» junto a Kelsey Grammer) decir: "No importa lo que hagas mientras no decepciones a nuestro país, nuestra sociedad, nuestra gente y tu familia, entonces estarás ayudando a hacerse realidad el sueño chino».

Según recoge la publicación Global Times, diario respaldado por el Estado, varios cines de Pekín confirman que recibieron instrucciones (eludiendo razones) de comenzar a proyectar el vídeo antes de todas las películas a partir del 1 de julio. La respuesta, según comentan los responsables de los cines, ha sido variada: algunos de los espectadores llegan más tarde para así no consumir tal propaganda mientras que otros se han quejado tras ver la película pertinente. También ha habido reacciones positivas ante esta maniobra tal y como recoge el New York Times con un usuario chino defendiendo la energía positiva y la facilidad de entendimiento del vídeo.