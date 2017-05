Arnold Schwarzenegger: Â«Un solo hombre no puede convertir a Estados Unidos en una dictaduraÂ»

«Estoy aquí para hablar de las maravillas del océano y no de Trump; esa es otra campaña», dice Arnold Schwarzenegger al sentarse en la mesa para la entrevista concertada con ABC. Tres años después de presentar «Los Mercenarios 3», el actor regresa a Cannes con el documental sobre la conservación del océano «Wonders of the Sea 3D» («Maravillas del Océano 3D»). Dirigido por el explorador y ambientalista Jean-Michel Cousteau, hijo de Jacques Cousteau, «Wonders of the Sea» está producido y narrado por Schwarzenegger en un esfuerzo por concienciar a las nuevas generaciones de los peligros de la polución marina. El viaje a las profundidades sirve al ex Gobernador de California para criticar la política medioambiental del Presidente Donald Trump.

¿Por qué se involucró en una película sobre el medio ambiente? A los 70 quiere cambiar el mundo...

A los 57 años me convertí en Gobernador de California, donde legislé leyes muy duras en favor de la conservación del medio ambiente. Mi pasión empezó en ese momento, cuando descubrí que los individuos unidos tenemos mucho poder frente a Washington. Fui de los primeros que creó un plan de acción para proteger los océanos de la polución. Eso es lo que me ha llevado a este proyecto.

¿Cuál fue el motivo por el que decidió en su día empujar la causa del medio ambiente?

Conocimiento. Yo no estaba involucrado para nada, no me interesaba. Como Gobernador descubrí los números y las verdades de lo que estaba sucediendo, y eso me cambió. Había un nutrido grupo de demócratas en Sacramento esperando que alguien les ayudase; me reuní con ellos y pasamos las leyes más duras que pudimos sobre medio ambiente. Soy republicano, pero yo no veo esta causa como un problema político. Yo creo en el poder de la gente y espero que el publico se enamore de las imágenes de este filme para que empiece a pensar en el futuro.

¿Por qué Donald Trump no piensa en las consecuencias de la polución medioambiental?

No lo sé. Debería preguntárselo a él. Lo que sé es que cuando lo veo ir en la dirección equivocada, le ataco. Ya sea desde las redes sociales o hablando en los medios. Cuando me enfrento a él, lo hago sin hostilidad, porque no creo que todo el mundo deba estar de acuerdo conmigo. La clave está en no esperar la decisión de una sola persona; nosotros, la gente, tenemos el poder para exigir cambios y no esperar que él cambie su forma de pensar.

¿Cómo se siente al cumplir setenta años?

Me siento igual que hace tres años cuando vine a Cannes. Han ocurrido muchas cosas, la vida me ha dado una aventura fantástica. De niño tenia cantidad de metas, pero lo que no sabia era que las iba a conseguir todas. Es muy difícil cumplir sueños y, cuando lo logras, surgen otros que los van sustituyendo. No esperaba la vida que he tenido; la gobernación, mi familia, mis películas... Todo está marcado por la alegría.

¿Dónde nace su motivación? He leído que usted tuvo un padre muy duro, tal vez por eso necesita probarse a sí mismo constantemente.

No necesito un psicólogo, no puedo analizar este tipo de cosas. Lo único que sé, es que tuve la fortuna de tener un padre disciplinado, que me obligaba a hacer 200 flexiones antes de desayunar y me decía que siempre sería útil. También conté con una madre exigente y dedicada para quien la educación era realmente importante. Yo crecí en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y odiaba la atmosfera: que todo el mundo bebiera, ver a mi alrededor a la gente deprimida porque habían perdido la guerra... Cuando vi mi primer documental sobre la vida en América, supe que era allí donde debía mudarme. Yo tengo la habilidad de visualizar lo que quiero y cómo conseguirlo.

El actor Dwayne Johnson ha dicho que quiere presentarse a presidente en las elecciones de Estados Unidos del 2020. ¿Cree que podría ser un buen presidente?

Es un tipo con mucho talento. Si su pasión es convertirse en un servidor publico, me parece fantástico. Hubo otros actores antes que yo que tomaron ese camino. Dwayne es un personaje con mucho carisma que engancha al publico.

En los ochenta el juego de la imagen era muy diferente, ahora se ha despertado una conciencia por vivir de forma saludable. Mirando al pasado, ¿se arrepiente de haber inyectado sus músculos?

Yo siempre he sido saludable, he tratado muy bien a mi cuerpo. Recuerde que yo nunca he inhalado nada.

¿Le preocupa la situación actual de los inmigrantes en Estados Unidos?

No. Creo que las cosas se van a ir solucionando. Un solo hombre no tiene la capacidad de convertir a Estados Unidos en una dictadura. Tenemos una democracia, nuestra Constitución está tan bien escrita que la considero a salvo. Cuando, a lo largo de la historia, Estados Unidos se ha enfrentado a problemas, siempre ha salido bien parada. Vivimos un bache, pero el país va a encontrar su camino. Creo que vamos a ver muy pronto el despertar de la gente.