Las mujeres, contra sus fantasmas (en el último anuncio de Campofrío)

Actualizado 05/04/2018 a las 09:55

Ser madre, no quedarse soltera, sentirse culpable por priorizar tu vida profesional y aparentar estar siempre perfecta en las redes sociales. Estas son las cuatro «presiones sociales» a las que se enfrentan las protagonistas de la nueva campaña publicitaria de Pavofrío, que acuden a una medium con el objetivo de compartir estas tensiones, convertidas en fantasmas, y librarse de ellas. Al final del spot que se estrena hoy en televisión y redes sociales, la reciente campeona de Europa de halterofilia, Lydia Valentín, grita también «iros» a estos estereotipos sociales.

«Me animé a participar porque creo que el anuncio empatiza mucho conmigo, con esa idea de no alimentar los miedos, sino insistir en que cada mujer tiene que sentirse única y no hacer lo que marca la sociedad. Hay que dejar los miedos atrás porque solo nos limitan», cuenta la deportista. «Las mujeres estamos bombardeadas por la sociedad, que considera que debe ser de una determinada manera porque eso es femenino y lo otro no. Y al final todos somos personas, no hay profesiones ni actividades de chicos o chicas», subraya Valentín durante el rodaje del anuncio, que se grabó en una semana en un antiguo caserón cerca del madrileño barrio de Carabanchel.

Lydia Valentí, campeona de Europa de halterofilia, participa en el anuncio

Aunque la duración del spot sea de apenas unos minutos, los creativos de McCann llevan pensando en la campaña «Fantasmas», sucesora de la exitosa «Deliciosa Calma» protagonizada por las actrices de «Mujeres al borde de un ataque de nervios», varios meses. «Fuimos pioneros en lanzar mensajes femeninos, en hablar de alimentar otro modelo de mujer. Como en la última campaña hablamos del estrés, este año queríamos hablar de la presión social y todos esos miedos que tenemos, producto de lo que la sociedad te impone. Y lo hemos hecho desde un enfoque paranormal, divertido y que te haga pensar», explica Mónica Moro, directora creativa de McCann, que cuenta que todo lo místico, desde «Poltergeist» hasta «Ghost», les ha servido de inspiración.

Dos chicas y tres chicos

En el equipo dedicado a la producción de «Fantasmas», han trabajado codo con codo dos chicas y tres chicos. «Es un cliché pensar que solo las mujeres pueden tener ideas sobre mujeres», subraya Moro. La conversación social que se ha generado en torno al feminismo es, en su opinión, una ayuda. «El problema es cuando se considera una tendencia y no un compromiso. Es muy bueno que se hable de mujeres, porque durante mucho tiempo no se ha hablado nada. Puede haber marcas oportunistas pero nosotros no lo somos. Me encantaría que llegase el día en el que no haya que hacer campañas así, y nos movilizaríamos por otra causa. Además, nosotros hablamos de pequeños estigmas, tensiones, no reivindicamos temas como el acoso o la brecha, salarial, también muy importantes», insiste la creativa, que no considera que la campaña sea excluyente. «Si hay hombres que se sienten identificados con esto, mejor, bienvenidos a la causa».

¿No es también un micromachismo asociar la gama de productos más ligeros en grasas a la mujer? «Pavofrío es una marca saludable pero también versátil, que se consume dentro y fuera del hogar, que te resuelve una comida… Es cierto que es bajo en grasa, pero nosotros no comunicamos eso, sino que insistimos en el sabor y en el estilo de vida saludable que permite mantener», explica un portavoz de la marca de Campofrío. Por ello, Pavofrío llevará su mensaje a la realidad y realizará el próximo 18 de abril un encuentro en Madrid en el que más de 20 mujeres representativas de distintos ámbitos de la sociedad española leerán en voz alta extractos de grandes obras literarias, para mostrar un mensaje de unidad frente a las tensiones sociales. Además, con la colaboración de cuatro populares ilustradoras, se plasmarán los fantasmas de la campaña en una dibujos solidarios con los que Pavofrío se compromete a donar un euro por descarga a la a fundación Ana Bella, que ayuda a las mujeres que han sufrido violencia de género.