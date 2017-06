Survival Zombie: cuando el miedo es lo más divertido

Si usted va caminando por la calle y se encuentra una estampida de gente perseguida por zombies, no se preocupe, no ha llegado el apocalipsis, sino la Survival Zombie. Se dará cuenta rápidamente, porque las «víctimas» no lo estarán pasando mal (sólo un poquito) sino todo lo contrario: lo más seguro es que estén riéndose sin parar o soltando adrenalina por todos los poros, fantaseando con ser un héroe de la serie «Walking Dead».

Estos eventos, más que tener éxito, son ya todo un fenómeno social en nuestro país, donde los aficionados se cuentan por miles. Ideados por la empresa World Real Games hace 5 años, se basan en los llamados «juegos de realidad», que mezclan la superación de pruebas al estilo gymkana y la dramatización de una obra de teatro interactiva. Hasta el día de hoy más de 100.000 personas se han apuntado a esta original propuesta de ocio que consiste, básicamente, en sobrevivir.

Mientras los participantes superan cada prueba (normalmente son acertijos y pruebas físicas), han de intentar no ser cogidos por los zombies. De lo contrario se convertirán en uno de ellos (después de pasar por el staff de maquillaje, compuesto por 51 expertos en efectos especiales), y a partir de ese momento estarán a las órdenes del «jefe de hordas» y tendrán que intentar ser estrategas para terminar con el resto de los participantes, de los que tres cuartas partes suelen acabar ‘infectados’ en cada partida.

«Cada semana conquistamos una ciudad española y la convertimos en el escenario de una trama», explican los organizadores. «En cada rincón, nuestros actores desarrollan parte del guión en un escenario post apocalíptico, en el que los participantes deben procurar luchar con los 'buenos' y ganar a los 'malos'. Y todo ello con la suficiente estrategia como para evitar que nuestros adorables zombies les impidan conseguir sus objetivos».

ÓSCAR DEL POZO

El escenario suelen ser las calles de la localidad elegida, pero según explican los organizadores, «buscamos los rincones más propicios para cada escena y ambientamos el escenario con los elementos más impactantes para el concursante. Nunca escatimamos en sangre artificial, prótesis, artificio (bombas de humo, bengalas, fuegos artificiales) y elementos propios de atrezzo de la trama. Además, y según el guión, montamos campamentos médicos, burbujas para enfermos e infectados y campos de entreno militar». A veces incluso introducen tanques y helicópteros en la grane escena final, siempre que el evento supere los 2.000 inscritos.

Cada edición de Survival Zombie dura un mínimo de ocho horas (hay ediciones especiales de hasta 48 horas), y en Madrid, la próxima cita será el 10 de junio en Navalcarnero (de 23:00 a 06:00), para la que se ha preparado una sinopsis terrorífica: «Navalcarnero lleva varios meses de mal en peor. El apocalipsis zombie hace que sus calles cada día estén más vacías y faltas de vida. Esto podría ser algo malo para muchos, pero para los Nihil no es mas que un golpe de suerte. Esta extraña secta ha decidido usar Navalcarnero como sede de su próxima reunión. Seres llenos de suciedad, barro y con olor a algo podrido están llegando a la ciudad desde todos los rincones de España. Prepárate para una noche de ritos macabros y calles llenas de zombies, prepárate para ver una ciudad hundida en el más absoluto caos y, lo más importante: prepárate para morir».

Los precios de la inscripción varían según el papel elegido: 10 euros si se elige el bando zombie y se va maquillado de casa (20 si quiere ser maquillado por el equipo profesional), o 30 euros si se quiere estar en el bando de los humanos.

ÓSCAR DEL POZO

Otras citas en Madrid y otras provincias cercanas serán el 17 de junio en Atienza (Guadalajara), el 24 de junio en Ávila, el 1 de julio en Arganda y el 22 de julio en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), todas ellas con el mismo horario y rango de precios (de 23:00 a 06:00, de 10 a 30 euros), a no ser que se sea socio «Game», en cuyo caso hay un 20 por ciento de descuento.

Paralelamente a Survival Zombie, World Real Games ha creado eventos de varias temáticas, desde la medieval para ferias y fiestas de ayuntamientos como «Desembarco del Rey» y «Escaramuza», eventos de nuestra época como «Simulaciones de combates», «Sand Box V», «Dead Frontier» y «Mission Accomplished», o eventos futuristas como «La caza del Predator» y el nuevo «Lovecraft World», basado en el universo creado por el escritor Howard Philip Lovecraft a principios del siglo XX.

Si la edad del jugador está entre los 14 y 17 años, será requisito indispensable llevar la autorización firmada por su tutor legal junto a una fotocopia del DNI del adulto que firma. De 10 a 13 años es obligatorio, además, un acompañante mayor de edad que se haga responsable del menor y lo acompañe durante todo el evento.