AsÃ­ serÃ¡ el recorrido del desfile del Orgullo Gay: cortes de trÃ¡fico, itinerarios alternativos y transporte pÃºblico

La tarde del sábado 1 de julio Madrid se inundará con los colores de la bandera del arcoiris para acoger en sus calles la manifestación del World Pride, un macroevento que situará a Madrid como la capital mundial del movimiento LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales. Desde la organización esperan que acudan a este acto multitudinario miles de personas.

Está previsto que las 52 carrozas comiencen a desfilar a las 17.00 horas desde Atocha y finalicen su recorrido, previsiblemente, a las 24.00. En el mapa interactivo de arriba se puede ver, pinchando sobre los iconos, el recorrido que tendrá la manifestación, las calles que quedarán cortadas al tráfico, las líneas de autobús que se verán afectadas, así como las bocas de metro que se cerrarán y las que serán susceptibles de cierre por orden oplicial, según la aglomeración de gente que haya en ese momento.

Abriendo la manifestación, en la pancarta de cabecera, estarán los representantes de los colectivos convocantes, Jesús Generelo, presidente de FELGTB, Federación estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales; Jesús Grande, presidente de COGAM, Colectivo LGTB de Madrid, y Juan Carlos Alonso, coordinador general del WorldPride Madrid.

PALOMA RUIZ DEL POZO

En cuanto a la representación política en la manifestación del World Pride 2017, por primera vez, contará con la presencia del Partido Popular, representado por Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. Así mismo, también acudirá Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; Albert Rivera, presidente de Ciudadanos o Mónica Silvana, secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE, entre otros.

La carroza del Ayuntamiento de Madrid será la primera en marchar, detrás de los arriba mencionados. Tras ella irán las de los organizadores, COGAM y FELGTB junto con la carroza de Telemadrid, ¡qué orgullo!, que este año se convierte en el canal oficial de transmisión del World Pride, que junto con la Sexta emitirán una programación especial.

Este año, se suma por primera vez al desfile la Asociación policial por la Visibilidad Sexual, de Género e Igualdad, LGTBIpol. Además, como novedad, en la carroza de la cadena FOX se celebrarán, simultáneamente,varias bodas homosexuales en directo, de manera simbólica, para lanzar un mensaje en favor de la igualdad de derechos para todos, bajo el eslogan «Shows for all; love for all».

Como punto y final a la manifestación del orgullo LGTB «más grande del Mundo» como aseguran desde la web oficial, se leerá un manifiesto en el escenario que instalarán en Colón, que pondrá el broche final a una de las noches más especiales y reivindicativas del año.

Cortes al tráfico

Debido a la gran afluencia prevista de gente a la manifestación del World Pride 2017, desde el Ayuntamiento de Madrid anuncian que quedarán cortadas las calles cercanas a la manifestación, así como las que se encuentran cerca de los puntos más turísticos de esta fiesta de la visibilidad LGTBI, como la emblemática plaza de Chueca, todo un símbolo del Orgullo Gay, la Plaza del Rey, la Puerta del Sol, la Plaza de Pedro Zerolo, la Plaza de España o la Puerta de Alcalá. Todos ellos, sititos que acogerán escenarios para la celebración.

Modificación de las rutas de los autobuses

Desde la EMT anuncian que, debido a los cortes de tráfico, las rutas de varios autobuses quedarán afectadas y serán desviadas. Las líneas afectadas son: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 59, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 146, 147, 148, 150, C1, C2, E1, M1, M2 y 203, con posibilidad de afectar también a las líneas con cabecera en Plaza Mayor, Latina, Jacinto Benavente (7 líneas), Intercambiador de Atocha-Atocha (10 líneas) y Tribunal (2 líneas).

Bocas de Metro cerradas

Metro de Madrid ha anunciado que la estación de Sol quedará cerrada hasta el 1 de julio. Ha asegurado que los trenes de Cercanías y de Metro de Madrid no harán parada en esta estación. Las demás bocas de metro de otras estaciones serán susceptibles de ser cerradas a petición policial en función de la aglomeración de gente de ese momento.