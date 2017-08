No sin mi mascota: planes «perrunos» para este verano

Las costumbres van cambiando. Poco a poco y gracias a Dios -o quizás a San Antón, patrón de los animales- en nuestras ciudades los perros pueden ser uno más, y disfrutar junto a sus amos de un paseo y después entrar a merendar, comer o desayunar a bares y restaurantes como un ser humano.

No solo bares y restaurantes se han vuelto lugares en los que nuestras mascotas pueden acompañarnos. Cada vez son más los establecimientos que lucen en sus vitrinas el cartel de pet friendly, incluyendo un gran número de hoteles y también comercios en los que no solo no se prohíbe la entrada a los animales, sino que incluso estas son recibidas con los brazos abiertos y hasta con un cuenco de agua y otro de pienso. Ahora incluso pueden viajar en Metro, eso sí, siguiendo unas normas, al igual que para entrar en determinados lugares.

En el caso de los alojamientos, hasta no hace mucho, cuando llegaba el momento de las vacaciones las dos opciones que tenían aquellos que poseían un perro o un gato era dejarlo al cuidado de un amigo o pariente o llevarlo a una residencia canina. Hoy en día hay una tercera opción: los alojamientos que admiten perros y otros animales de compañía. Por lo general son casas rurales; pero también existen hoteles que admiten perros en las grandes ciudades, en lugares de la costa y en el interior. De esta manera nuestros fieles amigos pueden disfrutar de la brisa del mar o de un más que interesante paseo por el bosque. Les recomendamos, no obstante, que antes de realizar el viaje y hacer la reserva debe consultar con el establecimiento y exponerle que lleva una mascota.

La educación de los animales, sin embargo, es fundamental. Todavía hay mucha gente que no ve con el mismo gusto tener a un perro como vecino de mesa. En estos establecimientos hay zonas marcadas, como hasta hace poco estaban marcadas las designadas a fumadores y el perro en todo momento debe ir con su correa, e incluso en algunos casos, si la ley lo requiere, con bozal. Esto último a muchos perros no les gusta mucho; pero la ley es la ley y hay que cumplirla.

En estas páginas les proponemos una serie de sugerencias para compartir con nuestra mascota. Las hay repartidas por toda la geografía española, y para todos los gustos, humanos y perrunos. Ya no hay ninguna excusa para dejar en casa a nuestros amigos más fieles.