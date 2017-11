Música Julio Bustamante: «Mi estilo no es nada reconocible, pero lo veo como una virtud» El músico valenciano presenta el espléndido «La misión del copiloto» en la sala Fun House

El nuevo trabajo del veterano Julio Bustamante, «La misión del copiloto», es una nueva docena de canciones que deja patente una vez más la maestría del valenciano para cocinar pop irónico, emocionante, genuino y altamente adictivo. El autor de «Cambrers» (1981), uno de los mitos ocultos del pop mediterráneo, empezó a gestar este nuevo álbum a finales de 2014, acompañado por su banda en directo (Montse Azorín, Luis Alcober, Lucas Balanzá y Santi Bernal), además de con puntuales colaboraciones de sus «amigos catalanes» (Hans Laguna, Cristian Pallejà, Jordi Llobet, Ferran Resines) y las voces de Maria Rodés, Clara Viñals (Renaldo & Clara) y Nacho Vegas (el asturiano canta a dúo con Julio en «Iratxi»).

¿Qué ha sido lo mejor de hacer este disco?

Juntar a mis dos bandas, la Valencia y a la gente de Barcelona con la que colaboro desde hace años. Ha sido largo, pero ha quedado un disco muy variado, que suena muy bien. En 2014 empecé a escribir varias canciones que eran como parte de un diario, en una especie de proyecto que surgió a raíz de una relación sentimental que tuve. «Iratxi» y «La misión del copiloto» las escribí cuando esa relación se había esfumado, y además, tenía otras dos canciones que sobraron del disco anterior que he incluido ahora.

¿Cuál es la misión del copiloto?

«Rular» un cigarro tras otro al conductor. Y guiar con el Google Maps, ¡jaja! Surgió de un viaje con mi hijo, que toca en mi banda. En un momento dado dijimos esas palabras y me dijo: «Es es un gran título papá, guárdalo», y así lo hice. El mensaje de la canción es que todos somos copilotos en la vida, en el amor y en la sociedad. Uno solo no hace gran cosa. Solo aburrirse y comerse el coco. Es un homenaje a la colaboración de la gente, entre conocidos y entre no conocidos.

Hay muchas grandes canciones en este disco. «Lo desconocido» es una de las más brillantes.

Esa es precisamente la primera que escribí sobre la relación amorosa que te comentaba, que era absolutamente inverosímil. Ella se empeñó en que tiráramos para adelante cuando se veía que no... en fin, no me extenderé en eso. La voz de Montse ha quedado fantástica en esta canción, que es como muy latina, no sólo mediterránea.

La colaboración con Nacho Vegas deja con ganas de más. Casi como para que hagan un disco juntos.

Hombre, pues todo puede andarse, yo estaría encantado. No son estilos tan diferentes, el de Nacho Vegas y el mío. Tiene una voz muy sugestiva el muchacho.

¿Le dijo si usted había sido una referencia para él?

Sí, él y otros artistas más jóvenes que me han seguido siempre me lo han dicho. Nacho me aseguró que era un placer para él participar en mi disco, y que la canción le había chiflado. A mí él también me encanta. Aunque sea más joven, soy su seguidor ¡jaja!

Él cree que componer música como terapia, es un fracaso. ¿Qué opina usted?

Yo cuando busco algo de terapia me pongo a dibujar, más que a componer música. Para mí es un oficio que me viene desde muy jovencito, e igual que cualquier otro oficio está lleno de responsabilidad. Pero no, tampoco lo veo como terapia. Sí me hace sentirme libre, porque como yo empiezo las canciones siempre por la letra, cada canción acaba teniendo su propio tipo de música. El estilo de Julio Bustamente no es nada reconocible, pero lo veo como una virtud.

¿Cree que alguna vez esa inclasificabilidad suya ha podido ser un obstáculo para su carrera?

Bueno, yo creo que más que nada me ha dado ese sello de escritor de canciones, más que de artista pop. Alguien tenía que hacerlo, ¡jajaja! Si tu música no es reconocible, hay que aguantar, aguantar y aguantar hasta que alguien diga que eres un gran artista precisamente por eso.

¿Está actuando con banda en todos sus conciertos?

Sí, en todos. Los que participan en el disco, participan en todos los conciertos.

Ha cambiado varias veces de sello, ¿hay algún por qué?

Ahora he vuelto a El Volcán, con los que ya ha tenido bastante relación a lo largo de mi carrera. El sello con el que yo venía trabajando últimamente en Valencia, lo que ha pasado es que los dueños se jubilaron y lo cerraron. Les han dado un premio a su labor como compañía discográfica independiente, lo cual nos ha llenado de felicidad a todos los que les conocemos. Cuando les propuse este disco a El Volcán, me dijeron que les enviara las canciones. Les encantaron y aquí está.

¿Hay alguna posibilidad de que Nacho Vegas se suba a cantar con usted en Madrid?

Hombre, ahí está invitado totalmente. De todas maneras, en el grupo tenemos dos voces más, la de Montse Azorín, que canta como una flecha, y la de mi hijo, que aparte de tocar el bajo también canta. La parte de Nacho Vegas en la canción «Iratxi» la canta él, y lo hace estupendamente. Pero vamos, que si aparece Nacho por ahí sería genial.

