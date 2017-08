Fiestas de la Paloma: Madrid celebra los días grandes de su patrona popular

No es una talla sino un lienzo, su advocación es la de La Soledad y, aunque no rivalice con la oficialidad de La Almudena, es la patrona popular de los madrileños. La Virgen de La Paloma estrena hoy sus días grandes de verbena y jolgorio en su barrio, el de La Latina, aunque Lavapiés prolongará la fiesta hasta el sábado. Madrid se viste de chulapa, hasta el próximo martes, para despedir por todo lo alto sus festejos de verano tras San Cayetano y San Lorenzo. El programa de actividades no suelta el acelerador estas últimas jornadas y llega con propuestas para todos: gastronomía popular, tradición, historia y, por supuesto, música.

Esta noche, a las 21 horas actuará el Grupo Artístico de la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid con una antología de zarzuelas seguida de baile con orquesta. Será en la Plaza de Las Vistillas. Casticismo en estado puro que no está reñido con las actuaciones de hip-hop argentino de Sara Hebe (23 horas) o la música electrónica de «Las Bistecs» (0.15 horas).

En estas fiestas, La Latina recordará a una de sus vecinas más ilustres: Lina Morgan. El barrio que la vio crecer como artista le ha dedicado este año un gran homenaje en la estación de Metro de La Latina. La emperatriz de la revista, de la vis cómica, del cruce imposible de piernas o del ojo a la virulé es también protagonista de una exposición fotográfica que se puede visitar en el Gastrobar Lalina (Plaza de la Cebada, 2). Otra muestra, de cuadros graffiti, recorrerá la historia de las fiestas en la Taberna Casa Paco (Humilladero, 8).

Salve en la plaza de la Paja

Mañana se celebrará un concurso de trajes castizos en la plaza de la Paja (19.30 horas). A medianoche, comenzará en el mismo lugar la Salve a la Virgen de la Paloma interpretada por «Maripepa de Chamberí» -se repetirá cada día, hasta el martes-. En las Vistillas, la agrupación castiza «De Madriz al Cielo» interpretará fragmentos de la zarzuela «El Barberillo de Lavapiés» (21 horas). En ese escenario actuarán también el grupo Canteca de Macao y el DJ Álvaro Cabana, a partir de las 23 horas.

Los bares y comercios de esta zona de Madrid participan en la programación con actividades como un «photocall» de chulapa y chulapo -en el bar El Atril (Paloma, 9), desde las 18 horas del sábado- o un taller para niños para pintar catrinas «chulapas» -en el restaurante Corazón Agavero (Humilladero, 28), a las 18.30 horas-.

El domingo será el turno para Rocío Márquez (23 horas) -en la plaza de la Paja-; y de La Bien Querida y Los Niños Mutantes (22 horas) -en Las Vistillas-. En este mismo espacio actuará Kiko Veneno un día más tarde (23 horas) y Mikel Erentxun, el martes a las 22:45 horas.

El 15, día grande de las fiestas, la entrada de la Iglesia de La Paloma acogerá, desde las 10 de la mañana, la ofrenda floral a la imagen de la Virgen. A las 13 horas, el templo celebrará la misa solemne en honor a la patrona popular de los madrileños. Un piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid descolgará el cuadro de La Paloma a las 14.15 horas. Los bomberos tienen a la Virgen por patrona desde que en 1923, los feligreses de esta parroquia reclamaron su ayuda para descolgar el cuadro del altar y llevarlo en procesión, cuando estos realizaban maniobras en los terrenos de la Gran Vía de San Francisco.

La procesión partirá, como cada año, a las 20 horas desde la citada iglesia y recorrerá las calles del barrio acompañada por una banda de música. En la Puerta de Toledo, los bomberos se descolgarán desde las autoescalas a su paso.