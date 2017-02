Barbie, la primera muÃ±eca hecha mujer

Hablar de Barbie es guiñar un ojo al pasado. A los tiempos de «él está por mí, pero ella -mala suerte, amigo- no está por ti». También al clásico «somos novios, aunque me dé vergüenza mirarte» o a ese otro de «me gustaría estar contigo, pero prefiero jugar con mis cosas». Mis cosas podían ser cualquier cosa. Hasta una justificación que no por real, dejaba de sonar a excusa:

- «Cariño, ¿cómo vas a jugar con una muñeca aspirante a la Casa Blanca?»

Y así, pocos llegaban en pareja a la adolescencia. O igual no tan pocos, pues disparatado o no, resulta que Barbie sí fue candidata a presidir EE.UU. mucho antes que Hillary Clinton. Y, además, buscó la Luna sin tener aún la referencia de Neil Armstrong. Y...

- «Déjalo cariño, lo nuestro, definitivamente, no funciona».

Bromas aparte, la primera exposición dedicada a Barbie en España recoge estas y mil anécdotas más. La Fundación Canal inaugura este jueves «Barbie, más allá de la muñeca», un recorrido por la historia del icónico juguete a través de las 438 piezas que componen la colección. Cedidas por cuatro coleccionistas italianos, la delegación de la compañía de juguetes Mattel Italia y la aerolínea Alitalia, Cristian Ruiz Orfila, director de la exhibición, reconoce que traer los modelos por primera vez a España «ha costado casi dos años». «Hasta la fecha, solo había sido posible contemplar la serie en Milán, Roma y Bolonia», aclara.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 2 de mayo, está dividida en ocho secciones temáticas unidas bajo dos premisas inseparables: el éxito y la diversidad. Con más de mil millones de ejemplares vendidos, «Barbie siempre ha tenido el estímulo para adaptarse a los cambios», explica el comisario y experto en arte e historia de moda, Massimiliano Capella.

Un camino repleto de sorpresas que arranca allá por el año 1959, cuando Ruth Handler, casada con el cofundador de Mattel, observó como su hija Barbara prefería jugar con recortes de revista de actrices o cantantes de la época, en vez de con las muñecas tradicionales. El resultado de aquel «espionaje» derivó en la creación de Barbara Millicent Roberts, más conocida como Barbie. O lo que es lo mismo, la primera muñeca hecha mujer.

Desde entonces, más de 180 profesiones han pasado por la vida de Barbie -azafata, ciurujana, campeona olímpica, piloto de aviones o soldado- y un sinfín de diseños han vestido su esbelta figura. Algunos de los cuales, estampados con las firmas más emblemáticas: David Delfín, Pedro del Hierro, Donna Karan, Lorenzo Caprile, Roberto Verino y Amaya Arzuaga.

Figuras famosas

Detrás su lema: «I can be» (puedo ser), Barbie esconde una filosofía de superación que tras aparcar el rol de las niñas jugando única y exclusivamente a ser madres, mantiene intacto el mensaje de «el límite eres tú. Puedes llegar a ser lo que quieras».

Para tal fin, nada mejor que el apoyo de las más ilustres «modelos». Cher, Audrey Hepburn, Jennifer López o la irrepetible Marilyn Monroe han dado vida a un juguete tradicional más moderno que nunca.