Planes de última hora para celebrar la Nochevieja en Madrid

No hay de qué preocuparse. Si le ha pillado el toro con los preparativos para las campanadas, o si a última hora se está arrepintiendo de no haber hecho planes para salir de fiesta en la madrugada de Año Nuevo, todavía hay solución.

Para que nada falle en el primer y más importante ritual de Nochevieja, el de tomar las doce uvas a medianoche (en estas fechas se venden cinco millones de kilos, según Mercamadrid), se puede visitar la tienda Gold Gourmet de Platea Madrid, el centro de ocio gastronómico más grande de Europa. Allí no sólo se pueden encontrar diferentes variedades de uva para los distintos gustos, sino que también se pueden adquirir todas esas delicatessen que siempre quedan bien en cualquier cena de fin de año. «La gente suele venir muy nerviosa por la falta de tiempo, pero nosotros sabemos cómo tranquilizarles y hacer que disfruten de la compra sin agobios»; cuenta su propietario, Luis Pacheco.

En su tienda, Pacheco tiene uva aledo del Vinalopó («la que más se vende», asegura) a 3-5 euros el kilo; red globe a 2,5-4,5 euros; negra sin pepita Crimson a 4-6,5 euros, y blanca sin pepita Sugraone a 3,5-5,5 euros según calidades. «A cada españolito nos gusta nuestro tipo de uva, la que sabe a esto o lo otro, la que tiene el tamaño para no atragantarnos, etc.... y esa noche no nos gusta que nos falte», dice Pacheco, en cuya tienda se brinda al comprador «un asesoramiento para que no se equivoque». De hecho, esos días redoblan los esfuerzos de atención al cliente, «porque uno que te has ganado durante todo el año, puedes perderlo por tener el más mínimo resbalón ese día».

Esa es la gran diferencia del comercio especializado con respecto al supermercado, según Pachecho: «Asesoramos en todo, en cómo ahorrar, y también en cómo maridar para dar buenas recomendaciones que tengan éxito en la cena».

Ostras, en el Café Comercial - ABC

Si no hay tiempo o ganas de cocinar, se puede salir a cenar a varios locales que han preparado menú especial con uvas de postre. Uno de los que ha organizado la velada de forma más original es el mítico Café Comercial, que celebrará un año más de vida por todo lo alto con platos del chef Pepe Roch y actuaciones en directo.

Habrá muchos restaurantes abiertos la noche del domingo, con propuestas exóticas como Bangalore (Diego de León, 63) y Purnima (Goya, 110); gourmet como la de Serafina Cocina Bar (Espoz y Mina 4 ), o especializadas en producto de temporada como la de El 38 de Larumbe (Paseo de la Castellana, 38).

El primer baile del año

Una vez cumplida la tradición de la cena y las campanadas, llega el momento de buscar un sitio con buen ambiente para seguir con la fiesta. Si se comen las uvas en la misma Puerta del Sol, el más cercano es precisamente la sala El Sol (calle Jardines, 3), donde a partir de las doce y media se celebrará la fiesta «Happy New Year» de Trueno Club, con la participación de Marcos In Dub, Caravaca, Landikhan y Jordi Castell. Las entradas cuestan 25 euros en Entradium.com e incluyen dos consumiciones, y también se pueden adquirir la misma noche en la taquilla de la sala por 30 euros con dos consumiciones.

La fiesta de Año Nuevo más cercana al lugar de celebración del Año Nuevo tendrá lugar en la sala El Sol (c/ Jardines, 3) -ABC

En la sala Siroco (calle San Dimas, 3) recibirán el nuevo año con varios de los colectivos de Dj más sugerentes, especializados y activos de la ciudad, como Groove Lee & Funk Norris o Give Me Veneno, y se invitará a un Jägermeister a todos los que vayan disfrazados. Y también habrá fiestas en Kapital, Changó, La Posada de las Ánimas, Cats, New Garamond...

Concierto de Fin de Año

State Philharmonic Orchestra de la Opera de Kishinau -ABC

Este domingo 31 a las seis de la tarde, el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares acogerá un gran Concierto Extraordinario de Fin de Año. La State Philharmonic Orchestra de la Opera de Kishinau, creada en el año 2002, interpretará los conciertos de valses, polcas y marchas de los grandes compositores Josef y Johan Strauss y de los compositores tradicionales Tchaikovski, Glinka, Prokofiev, Beethoven, Mozart, Brahms y Dvorak, entre otros.

Vistas del restaurante del Barceló Torre de Madrid - ABC

El hotel Barceló Torre de Madrid ofrece el día 31 planes para todos los públicos, desde los más fiesteros a los más familiares. Para los que se les conquista por el estómago, habrá una cena por todo lo alto con erizos de mar, caviar, foie, castañas, trufas y cochinillo confitado. Luego se cumplirá con la tradición de las doce uvas, y después, se podrá elegir entre quedarse al cotillón o descansar y volver a la mañana siguiente, para comer unos churros con espectaculares vistas del primer día de 2018 en Madrid.