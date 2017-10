Halloween en Madrid: planes para pasarlo de muerte El culto al terror protagoniza el ocio del fin de semana previo al Día de Todos los Santos

Hay algo magnético en las historias de terror. Algo que transforma al miedo en diversión –para quien pueda resistirlo– y que regresa de forma masiva por el Día de Todos los Santos. La importada fiesta de Halloween extiende sus tenebrosas raíces más allá de los parques de atracciones y de las veladas privadas entre amigos. Sin puente en esta ocasión, los planes para pasarlo «de muerte» se adelantan al fin de semana con una oferta que rocoge el sincretismo cultural de esta cita y que va de lo recreativo a lo gastronómico.

Los hoteles de la capital han entrado con fuerza a celebrar esta cita. Es el caso del InterContinental (Paseo de la Castellana, 49) que este domingo vestirá su brunch con decoración y platos típicos de esta celebración pensando especialmente en los más pequeños de la casa (niños de 4 a 12 años: 36 euros; de 0 a 3 años, gratis; adultos: 72 euros). Los pasteleros del hotel Raúl Gil y de José Carlos Santiago enseñarán a los niños a decorar suculentas calabazas con azúcar de colores. Otros, como el Hotel Santo Domingo (San Bernardo, 1) esperarán al próximo martes para celebrar Halloween en las alturas de su salón Natura. Su jardín vertical –el más grande de España– se tornará en un «tétrico» paisaje donde degustar un buffet de platos que, por el nombre, nadie probaría: rape asado con pelos de bruja; calabaza de marisco podrido; dedos crujientes de muerto viviente... Tras el macabro festín, desde la medianoche hasta las dos de la madrugada, habrá barra libre con puesto de mojitos, daiquiris y caipirinhas. La entrada a la fiesta (58 euros) se puede reservar directamente en la recepción del hotel.

Por su parte, La Posada del Dragón (Cava Baja, 14) ofrece una experiencia que trasciende lo gastronómico: dormir sobre uno de los tramos mejor conservados de la muralla cristiana de Madrid, permitiendo al huésped viajar en el tiempo y conocer los cimientos de la capital sin salir de la cama. La semana del 1 de noviembre su restaurante La Antoñita honra a todos los santos con un menú tradicional, a base de ingredientes de temporada y una reinterpretación del dulce más típico de este día: los huesos de santo: el «huesón de Santa Antoñita».

El Indigo Madrid Gran Vía (Silva, 6) y su restaurante El Gato Canalla también han preparado un menú para la ocasión (35 euros) con platos tan desconcertantes como las «Vísceras picantonas» –unas gyozas de cochinita pibil– o el «By Jack el destripador» –un tournedo de vaca marinado en soja y miel–. En los postres llega la «Muerte-Pasión», un cheesecake de mango pasión para endulzar la velada. El hotel ofrecerá la posibilidad de degustar el cóctel que han creado ex profeso para estos días: «La viuda negra» (9 euros), con tequila reposado, curaçao, frambuesa, lima y granadina.

La coctelería se apunta a esta fiesta con una variada propuesta. El Museo Chicote (Gran Vía, 12) elabora estos días su «Layer Count Dracula» un combinado en rojo y negro, homenaje a la capa de Drácula. Otra propuesta inspirada en la literatura de terror es la de restaurante Diurno (Calle San Marcos, 37) que servirá el «Cocktail Drácula» para sentir un «Halloween ensangrentado». Elegante y sofisticada, hace honor al personaje creado por Bram Stoker. Se sirve en copa Martini pequeña –cherry brandy, kirsch, noilly pratt dry y menta–. Las barras de Platea (Goya, 5) servirá la noche del 31 de octubre tres «elixires tenebrosos»: «Morticia», en homenaje a la matriarca de la Familia Addams, a base de pisco, violetas, lima, moras frescas y un ingrediente «secreto»; «Vodoo», un margarita con sal negra de Hawaii, lima y naranja: y «Zombie»: ron añejo, ron blanco, ron especiado, pomelo, lima, granadina, absenta, canela quemada y hierbabuena. Todo, amenizado con música y la actuación de una banda de jazz liderada por el crooner Javier Botella Quintet.

Terror en altas dosis

Madrid también tiene un apartado de propuestas no apta para cardíacos. Los túneles de terror son un clásico que se renueva, pero no son los únicos reyes del miedo. El «escape room» Fox in a Box (Cuesta de Santo Domingo, 24) estrena nuevas instalaciones coincidiendo con Halloween. Sus juegos de escape plantean el reto de «salir vivo» de su laboratorio zombi o de la casa del asesino del zodíaco en un máximo de 60 minutos.

En el Parque de Atracciones se podrá disfrutar de siete experiencias de terror. Entre las novedades, destaca la actividad zombie: «Call Of Duty World War II», inspirada en el videojuego. El Parque Warner estrena un nuevo pasaje permanente que recrea las escenas de la saga «Expediente Warren». El túnel del terror más largo estará abierto, desde hoy hasta el martes (de 18 a 00h), en la estación de tren de Colmenar Viejo.