El adiós de la sala Arena, 1.655 conciertos y 20 años después

Ha caído todo un clásico de la escena de música en directo de la capital. Con el cierre de la sala Arena terminan veinte años de conciertos en el número 1 de la calle Princesa, lugar de peregrinación semanal para miles de madrileños amantes del rock, el pop, el hip-hop y la electrónica.

El adiós es «definitivo» según asegura su director de programación, Pepo Perandones, que ha dejado un escueto comunicado en su perfil de Facebook y por ahora prefiere no atender llamadas («gracias por todo a todos, cuando esté de mejor humor escribiré algo mas bonico», se despide). En la oficina de los dueños del local tampoco cogen el teléfono. Están digiriendo el mal trago.

Disputa legal

Todo se debe a una disputa legal con el hotel Barceló Torre de Madrid, que se ha estado construyendo justo encima de la sala. «Llevan montándolo tres años, con grave perjuicio para la logística de los conciertos, por cierto», se queja Perandones en su mensaje en las redes sociales. Al parecer, a pesar de estos problemas de ruidos por las obras fueron los dueños del hotel quienes habrían interpuesto varias denuncias a la sala, ante las que sus responsables han decidido tirar la toalla.

A pesar del regusto amargo que deja este inesperado cierre, Perandones da las gracias en otro mensaje en el que asegura que «todos los conciertos fueron posibles por la gran disposición que ha habido siempre, tanto por parte de técnicos locales como promotores y sus respectivos equipos de logística. Intento acordarme de algún problema grave que haya tenido con alguien. No lo hay. He tenido suerte con los que me han tocado, buena gente y buena actitud, de ellos y del jefe de sala, siempre presionado por unos y por otros y siempre sacando el trabajo adelante. También he tenido suerte con la gente de seguridad en puerta y en taquilla. Creo que me he llevado bien con todos ellos. ¡Gracias por vuestro excelente trabajo!».

Aunque su disposición no era la mejor para gozar de buena visibilidad en conciertos muy abarrotados, la Arena ofrecía una calidad de sonido bastante aceptable y llegó a ser una de las más queridas de la escena de conciertos en Madrid. De hecho siempre resistió a los intentos de cambio de nombre que sufrió en los últimos años: ni Heineken ni Marco Aldany llegaron a calar en el público, que siempre la llamó simplemente Arena.

Ahora, el principal problema que tienen que atender los responsables de la sala es el de la reubicación de los conciertos que tenían programados para los próximos meses. Para empezar, la actuación de las bandas Clan of Xymox y Selofan el día 6 de octubre se trasladará a la sala Copérnico (Fernández de los Ríos, 67), y la de Vnv Nation, Solar Fake y Volkoff el 8 de diciembre pasa a la sala COOL Stage (Isabel la Católica, 6).