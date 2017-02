La primera gran retrospectiva sobre Lewis Baltz, el fotÃ³grafo que desmontÃ³ el sueÃ±o americano

Es la primera retrospectiva internacional que se realiza tras su fallecimiento en 2014. La obra de Lewis Baltz (Newport Beach, California, 1945- París, 2014) llega también por primera vez a España y lo hace en la sala Fundación Mapfre Bárbara Braganza, hasta el 4 de junio. Centenares de imágenes de uno de los fotógrafos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, miembro de la generación de fotógrafos agrupados en torno a la exposición New Topographics, que cuestionó la idea del paisaje como una imagen «bella y existencial».

Exposición Lewis Baltz Sala Fundación Mapfre. Calle Bárbara de Braganza, 13. Madrid

«Baltz concebía el paisaje como espacio urbanizado y mostró esas construcciones como una arquitectura muda y prácticamente sin rostro», explica. Una crítica a la visión idílica del sueño americano y su urbanismo «donde el campo y la ciudad valían exactamente lo mismo en términos monetarios». El fotógrafo recorrió el país al igual que un topógrafo, midiéndolo a través de su objetivo y registrándolo en sus imágenes. Una utilización, a priori instrumental de la fotografía, que se tradujo en una fórmula de expresión, investigación y conocimiento, dentro de la línea artística de los años sesenta y setenta.

«A través de alrededor de 400 piezas, la exposición presenta y debate la obra de Lewis Baltz en su totalidad, desde sus primeras series fotográficas en blanco y negro realizadas en los años 60 y 70 como The Prototypes Works, The Tract Houses o The new Industrial Parks near Irvine, California, hasta la obra en color y la exploración de nuevos lenguajes artísticos de los últimos años con obras como Ronde de Nuit, The Deaths in Newport o Venezia Marguera», informan sus organizadores.