El parque Tierno Galván, escenario del cine más apetecible

El parque Tierno Galván de Madrid acogerá desde el 10 de junio y durante 6 sábados, hasta el 15 de julio, Cine-In the Park, una nueva forma de disfrutar de grandes películas al aire libre y apartados del tumulto de la ciudad. Una historia diferente cada sábado y un plan para disfrutar al aire libre que llega de la mano de los creadores de Brunch – in the Park.

Cine-In the Park Av. del Planetario, s/n

Cine-In The park se presenta como una cita imprescindible para aquellos que buscan un plan alternativo para la noche de los sábados. Una opción perfecta con las mejores películas del género musical, además de un lugar en el que disfrutar de una gran variedad gastronómica para darse un capricho al paladar antes de empezar la sesión, ya que habrá foodtrucks y barras ubicadas en el parque. También un número limitado de tumbonas para disfrutar cómodamente de la película que podrán utilizar los primeros en llegar.

Con aforo para 2.500 espectadores, las películas se ofrecerán en versión original subtitulada y el precio en taquilla será de 8 euros.