AÃ±o nuevo chino: Madrid se prepara para recibir a Gallo Rojo del Fuego

Conciertos, pasacalles, exposiciones, cuentacuentos y actividades para niños se dan cita desde hoy en Madrid para recibir el Año del Gallo Rojo de Fuego. Una fiesta tradicional china que convertirá de nuevo a Usera en el epicentro de las celebraciones organizadas por la Embajada de la República Popular China, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional. El programa, que arranca esta misma tarde con la inauguración de la Casa del Té en la Plaza Mayor, se extenderá hasta el 12 de febrero, con más de un centenar de citas, incluidas las jornadas gastronómicas China Taste, con la participación de 18 restaurantes en la capital, y con la Plaza de España como otro de los escenarios principales.

Allí tendrá lugar la tradicional Feria China, el fin de semana del 11 y 12 de febrero, con más de una veintena de expositores. Esta edición, que cuenta este año con la participación de la ciudad de Chengdu –que ha impulsado distintas actividades en torno a los osos panda–, ha sido presentada este viernes en el Centro Cultural de China en Madrid. Al acto han acudido el embajador de la República Popular China en España, Lyu Fan; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo.

El Consistorio de Madrid iluminará el Palacio de Cibeles y decorará algunas calles con motivo del Año Nuevo Chino mientras la Comunidad colgará una pancarta en la Puerta del Sol para dar la bienvenida al Año del Gallo como homenaje a los 55.000 chinos que residen en la región. La Fiesta de la Primavera, nombre original que recibe esta celebración del nuevo año, tiene 4.000 años de historia y da la bienvenida a la nueva estación.

El día grande de las fiestas será el 28 de enero con un gran desfile que recorrerá, de 11:00 a 13:00 horas, el barrio de Usera. Recorrido: Salida desde el Centro de Mayores (C/Olvido, 62) – C/Olvido – C/Marcelo Usera – Av. De Rafaela Ibarra – (Plaza de la Junta de Usera) – C/ Dolores Barranco – C/ Nicolás Usera – C/ Amparo Usera – C/ Nicolás Sánchez – C/ Dolores Barranco – C/ Olvido. Cierre: Centro de Mayores (C/Olvido, 62).