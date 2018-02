Un Madrid «made in New York» Coctelerías, restaurantes, un club y una barbería de la ciudad que nunca duerme se mudan por unos días a la capital

Adrián Delgado

@AdelgadoLeon Seguir MADRID 20/02/2018 21:20h Actualizado: 20/02/2018 21:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el octavo mejor bar del mundo, el Attaboy Bar del Lower East Manhatan de Nueva York, no hay cartas ni menús. La intuición es el atractivo de uno de los lugares de ocio más codiciados de la Gran Manzana y, hasta el 4 de marzo, se ha mudado a Madrid para seducir a todo aquel que se pase por el Casa Suecia Bar del Hotel NH Collection Suecia (Marqués de Casa Riera, 4). «Dime quién eres y te diré que bebes» es el leitmotiv de este espacio, uno de los protagonistas del proyecto Seagram’s New York Hotel que acoge el lujoso establecimiento de cinco estrellas.

Barbería de The New York Shaving Company en el lobby del NH Collection Suecia -MAYA BALANYÀ

No es el único que participa en esta experiencia genuinamente neoyorquina. Además de cócteles, la segunda edición de esta cita trae a la capital sabores, aromas y sensaciones cotidianas de la ciudad que nunca duerme. Una de ellas, por ejemplo, es el afeitado «old style» de The New York Shaving Company que se ha instalado en la entrada del hotel. Brocha, densa espuma una navaja bien afilada y el buen pulso de sus barberos bastan para lucir el recortado de barba favorito de los ejecutivos de Wall Street.

Detrás de este negocio, considerado como uno de los mejores del mundo en su categoría, está John Scala. Es el barbero favorito de famosos como Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal o Justin Timberlake. Su espacio de «cut & shave» en pleno centro de Manhattan es un lugar de peregrinación que hará sentir a más de un madrileño con un verdadero gentleman neoyorquino.

El templo del «bagel»

La gastronomía de Russ & Daughters se instalará en el restaurante del hotel -MAYA BALANYÀ

La historia de Joel Russ, un inmigrante polaco que llegó a Nueva York en 1914, y sus hijas Anne, Hattie e Ida está detrás de otro de los locales que viene a Madrid. El café Russ & Daughters es toda una institución –con más de un siglo de historia– de la gastronomía judía en la Gran Manzana, considerado como uno de los mejores diez restaurantes de la ciudad según el New York Times. Sus bagels con salmón ahumado, arenques o caviar son toda una delicia a la que sucumben diariamente los neoyorquinos. A su frente están hoy Niki y Josh Russ, descendientes del fundador.

Attaboy Bar, en el Casa Suecia Bar - M. B.

Los cócteles del BlackTail Bar no tienen tanta historia. De hecho, nacieron el año pasado por iniciativa de los mismos propietarios que el famoso Dead Rabitt –que también estuvo en Madrid el año pasado– y se han metido ya en la lista de los 50 mejores bares del mundo con su particular reinterpretación de los cócteles cubanos. Estára en el, no menos clandestino, bar Hemingway del hotel madrileño.

El sonido más auténtico del Grenwich Village se instalará cada martes, hasta el 24 de marzo, con una sucursal del emblemático, Blue Note Jazz que vio cantar a Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie o Ray Brown. A partir de hoy, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes acogerá de forma paralela, los miércoles y los jueves a las 20.30 horas, pases de películas míticas rodadas en Nueva York, como «Desayuno con diamantes» o «King Kong».

El Hotel NH Collection Suecia acogerá una segunda ronda de locales neoyorquinos a partir del 4 de marzo. Entre ellos destaca el mítico Flatiron Lounge o el clandestino Raines Law Room, ambos cercanos al mítico edifico neoyorquino de 1902.

Más información y reservas en aquí.