La Feria de Abril del WiZink Center enciende sus farolillos al compás de Siempre Así

Sin albero, pero con toda la alegría que acompaña a la fiesta más célebre de la primavera sevillana, Madrid se transforma este fin de semana en una sucursal de la Feria de Abril. El WiZink Center inaugura este viernes a las 19.30 horas una enorme caseta de más de 4.500 metros cuadrados para vestir de flamenco el antiguo Palacio de los Deportes. Al más puro estilo de Sevilla, el recinto está preparado para acoger hasta pasada la medianoche de mañana la auténtica fiesta de la primavera andaluza. Los farolillos se encenderán para celebrar con «mucho cante, baile y la mejor gastronomía del sur» la segunda edición de «Vive la Feria de Abril» en la capital. Tras el éxito de la primera edición, el año pasado, el evento espera reunir a más de 10.000 personas durante sus dos jornadas –a 48 horas de la inauguración ya se habían vendido más de 6.000 entradas–. Habrá tres sesiones: hoy, de 19.30 a 00.30 horas; y mañana, de 12.30 a 17.30 h.; y de 19.30 a 00.30 h.

En todas ellas estará presente la música en directo del mítico grupo sevillano Siempre Así. Rafa Almarcha, Maite Parejo, Paola Prieto, Nacho Sabater, Sandra Barón, Ángel Rivas y Mati Carnerero repasarán sobre el escenario temas míticos como «Si los hombres han llegado hasta la luna» o «A mi manera». El grupo visita la capital en una fecha muy señalada para su historia. Celebrarán así su 25 aniversario sobre los escenarios y cantarán la tradicional Salve Rociera.

La ambientación no puede ser más acorde a la cita. La gran caseta de feria estará formada por más 2 kilómetros de bandas de tela verde, blanca y amarilla, 2.000 farolillos, 7.500 metros de banderines, 5.000 metros de flecos de colores, 2.500 bombillas y 150 metros cuadrados de tablaos.

Además de la esperada actuación de «Siempre Así», la Feria de Abril madrileña disfrutará de una animación variada que hará de esta edición una «auténtica fiesta». Así lo garantizan sus organizadores que han diseñado para el evento un completo programa. En esta fiesta se podrá disfrutar del particular arte que desprende el bailaor Luis Manuel Fernández, promesa del baile natural de Granada que desplegará su espectáculo «Alma flamenca».

Clases magistrales de baile

Para disfrutar de esta celebración no hace falta ser un experto bailarín. Un grupo de baile animará a todo los asistentes con una clase maestra de movimientos flamencos. No habrá ni un solo minuto en el que falte la música que sonará durante estos días en el Real de la Feria de Sevilla, que encenderá las luces de su portada este domingo. Un DJ pinchará flamenco y música andaluza que se asegurará de que no falten los temas esenciales de cualquier fiesta del sur.

En el apartado gastronómico habrá más de 100 metros de barras en las que se servirán todo tipo de bebidas. No faltará el característico «rebujito» que corre a raudales por la capital hispalense, además de las tapas y raciones –elaboradas por el catering de Mallorca–: «pescaíto frito», ensaladilla, molletes de pan, jamón, queso y un amplio surtido de productos típicos de Andalucía.

El precio de la entrada es de 18 euros e incluye una bebida a elegir entre caña y rebujito. Además de los tiques que se venden en la web oficial www.vivelaferiadeabril.es, también se habilitará su venta en taquillas todos los días de evento.

Flamenco, en Leganés

Las tradiciones, cultura y raíces andaluzas están muy arraigadas en algunos pueblos de la Comunidad de Madrid con gran presencia de emigrantes del sur de España. Uno de ellos es Leganés y, fiel a su cita con la primavera, vivirá este fin de semana la segunda parte de su Feria Andaluza. Conciertos, atracciones, gastronomía y música en directo llenarán de jolgorio el recinto ferial de la localidad pepinera (avenida del Museo, 1. Leganés).

Esta tarde, a las 20 horas, actuarán los grupos Marismas y Maestranza, de la escuela de baile de la Casa de Andalucía de Leganés. A las 22 horas, Pinares pondrá música a la velada festiva. Mañana se subirán al escenario los grupos Alhambra, Almazara y Zambra –a las 20 horas–, el profesorado de la Casa de Andalucía de Leganés –a las 21 horas– y Caléndula –a las 22 horas–. Por su parte, los grupos Albaicín y Tartessos –a las 19 horas– y los Kome Kome –una hora más tarde– cerrarán el domingo 15 el programa de conciertos de la Feria Andaluza.

Un completo repertorio de eventos que garantizan una fiesta con aires, sabor y el color que tiñe Sevilla en sus días grandes de primavera.