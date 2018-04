Cafés musicales de Madrid: melodías para la intimidad Clásicas o modernas, las cafeterías con música en directo siguen siendo un punto fuerte de la oferta cultural en la capital

Nacho Serrano

El ambiente sudoroso y ruidoso de los conciertos en salas o al aire libre es muy divertido, incluso bueno para la salud según asegura un curioso informe elaborado recientemente por una universidad británica. Pero también es cierto que no hay nada como tomar asiento en una bonita cafetería, pedir algo a los camareros sin moverse del sitio, y esperar plácidamente a que la música comience a sonar.

Café Central

Plaza del Ángel 10. Tel. 913694143

Uno que nunca falla es el mítico Café Central, pues ofrece conciertos todas y cada una de las noches del año. Este fin de semana, el quinteto de la trompetista y cantante catalana Andrea Motis, con Joan Chamorro al contrabajo y saxo tenor, Ignasi Terraza al piano, Josep Traver a la guitarra y Esteve Pi a la batería, presentará su nuevo trabajo para el prestigioso sello discográfico Impulse! durante tres noches (viernes. sábado y domingo a las 21:00, 25 euros) en las que convivirán la música brasileña y el jazz.

Café Berlín

Costanilla de los Ángeles, 20 Tel. 915 59 74 29

El nuevo Berlín (abierto en marzo de 2016 tras cerrar la mítica sala de la calle Jacometrezo en enero del mismo año) ha abierto su abanico al pop, el blues, el funk, el swing y el soul, pero sigue siendo una referencia en la acogida de artistas de jazz, de flamenco y de género latino de primera fila mundial. Esta noche tiene dos pases, el primero con Fernando Egozcue Ensamble (21:00, 14 euros), que desplegará su música de raíz argentina con influencias jazz antes de la llegada de Ivan Melón Lewis & The Cuban Swing Express (23:00, 15 euros), que llenará el segundo acto de hoy con composiciones de Pérez Prado, Benny Moré, Ernesto Lecuona, Herbie Hancock, o incluso Michael Jackson. Mañana sábado también habrá dos actuaciones con sabores flamencos: Pablo Martín Caminero Trío (21:00, 15 euros) y Makarines, un dúo sevillano formado por dos jóvenes hermanos procedentes del barrio de Triana (23:00 15 euros). El domingo, la WSA Big Band cerrará el fin de semana en el Berlín con su espectáculo coral «The Spring Sax Show».

Café El Despertar

Torrecilla del Leal, 18. Tel. 91 530 8095

Fundado a principios de 1981 con estilo modernista, es un café de tertulias de primeros de siglo ubicado junto al Cine Doré y la Filmoteca Nacional en el que se puede charlar tranquilamente, escuchar música o contemplar exposiciones temporales. Hoy recibirá a Cristóbal Tobar Trio (22:00 y 23:00, 8 euros), que interpreta un repertorio de jazz donde el blues y el swing se funden para crear una sonoridad arraigada en la tradición del ritmo sincopado. Mañana (mismo precio y hora) estarán Javier Moreno y Francesco Diodatti en formato dúo, para mostrar unos sugerentes diálogos contrabajo -guitarra que abogarán por la cohesión entre lo melódico y lo abstracto.

Café Comercial

Glorieta de Bilbao, 7. Tel. 91 088 25 25

Aunque no tiene conciertos todos los días, la renovada oferta musical del Café Comercial es especialmente reseñable por su originalidad. Ahora acoge el ciclo The London Music Nights en el que The London Nº1 y La Fonoteca se encargan de «fichar» a los mejores artistas de la música clásica. La próxima cita será el lunes con la pianista Judith Jáuregui (20:00, 16 euros). Otra sesión del Comercial es Music Sessions Estrella Damm, que el próximo martes (21:00, 15 euros) recibirá a la cantante Cristina Mora y el pianista Moisés P. Sánchez.

El Plaza Jazz Club

Martín de los Heros, 3 Tel. 915 488 488

En este local cercano a Plaza de España pueden disfrutarse divertidas jam sessions todos los dias de miércoles a domingo a las 21:30. Media hora después, siempre a las diez en punto, arrancan conciertos íntimos de jazz como el que ofrecerá esta noche Pablo Sanmamed Trio (6 euros) o mañana Marie Krutlli Trio (8 euros). El domingo, se podrá bailar jazz-swing & latin con Inoidel González (7 euros).

La Fídula

Huertas 57. Tel. 9112342314

Quienes buscan un oscuro tugurio con buena música en el mejor sentido de la frase, no pueden dejar de visitar La Fídula, que reabrió en diciembre de 2013 tras un cierre que dejó desolados a los fans del jazz. Ahora, más especializado en la canción de autor, recibe a artistas como Luis Fercán, que presentará su disco «Grieta» a las 21:30 con entradas agotadas. Mañana actuarán Pepe Carmona (20:30), Enrique Amigó (22:00) y Alicia Ramos (23:30).