Los mejores restaurantes y pastelerías para celíacos, en Madrid

Este sábado, 27 de mayo, se celebra el Día Internacional del Celíaco. Los espacios libres de gluten están a la orden del día. Un movimiento que no solo se basa en la salud, sino que se ha convertido en un modo de vida que mira exclusivamente por y para el beneficio del cuerpo. Cada vez más conscientes de las necesidades que demanda la sociedad en esta línea, en Madrid han nacido nuevos locales con la intención de conectar con esta nueva generación de clientes que, además de estar a la última en tendencias y sentirse partícipe de las nuevas corrientes culturales y tecnológicas, valora por encima de todo lo auténtico y natural y muestra un gran interés por llevar una vida sana.

Uno de los problemas que ha llevado a este cambio es que la intolerancia al gluten cada vez es más frecuente entre los jóvenes. Salir a comer o a tapear hace un tiempo se convertía en algo tedioso ya que no todos los restaurantes tenían oferta «gluten free» y los que sí contaban con ella no tenían propuestas muy apetecibles. El gluten es un tipo de proteína vegetal que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, el triticale y posiblemente en la avena, al ser procesada normalmente en los mismos canales que dichos cereales.

El pan, la pasta o los rebozados suelen tener esta proteína responsable de la consistencia elástica de las masas elaboradas con harinas de esos granos. La intolerancia provoca, entre otros problemas, una reacción inflamatoria en la mucosa del intestino delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes.

Bajo este contexto, y viendo que cada día nacen nuevos establecimientos destinados a dar «calidad de vida» a los clientes a través de la alimentación, ABC ha visitado establecimientos como el de Hildemara Carrero de Rivero, una arquitecta reconvertida en empresaria y experta en alimentación que acaba de abrir uno de los últimos espacios libres de gluten de la capital: Loliam Dulce Natural (Villalar, 6. 645 01 54 36). Esta emprendedora acerca este complejo mundo de la celiaquía en su local, en el que su propuesta gastronómica es, además, libre de conservantes y edulcorantes.

Tartas sin gluten, en Loliam Dulce Natural. En la imagen, John Guerrero - MAYA BALANYÀ

«Mi aventura en este mundo viene por un tema familiar-personal. Soy madre de dos niños pequeños y me preocupaba mucho su alimentación y el abuso del azúcar», explica. «Es cierto que quitar algo de forma radical de una dieta de años no es tan fácil si no tienes nada que ofrecer que compense ese cambio. Indagando en el sector veía que costaba dar con productos que estuvieran libres de azúcar y que apetecieran al paladar», comenta.

«Tras años de estudio, di con endulzantes naturales como el azúcar de caña integral o la miel de agave, que sí aportaban los requisitos para avanzar en el proyecto. Sin embargo, tras analizar la dieta española haciendo mi propuesta de negocio, vimos que el problema no era tanto el azúcar en sí, sino que gran parte de sus comidas llevan pan, la dieta se centra en el trigo y de ahí a tener que hacer un plan de fondo importante y alternativo, y no solo para los que tienen esta intolerancia sino para cualquier familia», explica la empresaria.

Hildemara asegura que los espacios o pastelerías «gluten free» no son modas pasajeras. «El eliminar el azúcar que tu cuerpo digiere es un estilo de vida real. La moda cuando se habla de salud hay que mantenerla, porque la salud nunca pasa de moda. Ese es el discurso que hay que apoyarse y ser conscientes de que no hay que eliminar nada por completo, pero sí controlar y probar las nuevas propuestas, no tener miedo a la novedad que se hace por el bienestar y por uno mismo. Ya no hay excusas para cuidarse, porque comer productos que entran por el ojo y además sientan fenomenal al estómago es una realidad», afirma.

Cocina «healthy»

Honest Greens, en Madrid - ABC

Lo cierto es que este movimiento es un mundo completo apto para todo tipo de personas, sin mirar edad, trabajo o estatus. La gente cada vez es más consciente de que llega para quedarse. De ahí que no dejen de crecer espacios saludables como Honest Greens (Paseo de la Castellana, 89. 91 421 50 11), que nace inspirado en la nueva tendencia de cocina «healthy» que prolifera en Nueva York, Los Ángeles y Sydney abre sus puertas un concepto «fine casual» pionero y revolucionario concebido para apoyar este estilo de vida ofreciendo una alternativa al público que busca comer rico y sentirse bien.

Elektra - ABC

En el local elaboran una oferta 100% sin azúcares añadidos, sin procesar y adaptada a las distintas dietas, a base de productos frescos y sanos de pequeños agricultores locales que producen de manera responsable y sostenible. Por otra parte, Elektra (Santa Engracia, 108. 912 545 911), que llegó en la capital meses atrás, está teniendo gran acogida por respetar esta tendencia e incluir especialidades para vegetarianos y veganos.

Okashi Sanda (San Vicente Ferrer, 22) es un lugar de culto para los celíacos. Un japonés diferente que, además de «gluten free» no usa lácteos ni azúcares refinados.

Celicioso - ABC

Por último, en la linea repostera, Celicioso (Hortaleza, 3. 915 31 88 87) fue pionero en dar una opción alternativa al dulce con una estética de lo más golosa en la capital y a día de hoy continúa expandiéndose por el país.