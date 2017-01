Barrio de ilustres como Cervantes, Quevedo, Góngora o Lope de Vega. Mentidero de los representantes. Rincón de musas y paseo de la historia literaria del Siglo de Oro y, durante diez días, ruta gastronómica de la tapa. El Barrio de las Letras vuelve a celebrar, del 19 al 29 de enero, una nueva edición de Gastroletras. Una cita gastronómica y cultural que homenajea este año a la poesía, coincidiendo con el centenario del nacimiento de la poetisa Gloria Fuertes. Literatura y gastronomía se fusionan en las barras de 37 bares y restaurantes que han preparado una tapa especial que podrá degustarse, junto a un botellín de cerveza Mahou, por 3 euros. La iniciativa parte de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad de Madrid, La Viña, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

A esta iniciativa se han adherido librerías como Kamchatka, La Forja o Desnivel, que acogerán sesiones de cuentacuentos y ofrecerán ventajas especiales a los compradores. Galerías de prestigio como la de Magda Belloti o My name’s Lolita, entre otras, con muestras pictóricas y fotográficas sobre el mundo poético. También participan pintores como Irene Pérez García-Lajara (Irenissim) y los músicos Kike Jambalaya o Guss Martín.

Listado de tapas y locales participantes:

RESURRECCIONES. La Entretenida. Calle de Cervantes, 16.

«Quiero hacer en el agua amarga / las mismas equivocaciones:/ ser sacudido por la ola/como ya lo fui por el tiempo» (Pablo Neruda)

EL TAO ES VACÍO… La Biótika. Calle Amor de Dios, 3.

«En el Tao el único movimiento es el retorno: la única cualidad útil, la debilidad; porque aunque todas las criaturas bajo el cielo son producto del Ser, el Ser es producto del No-Ser.» (Tao Te Ching – Lao Tsé).

MI PRIMER BIKINI. As Jamonería. Plaza Jacinto Benavente, 2.

«Hoy guardo las canicas, como un apagado

tesoro, en los huecos de otras espaldas». (Elena Médel)

DUELOS Y QUEBRANTOS. Bodeguilla de Los Rotos. Calle de Las Huertas, 74.

«Con mi lumbago pago mi pereza,

tus pufos, los nirvanas de su alteza,

mi Quevedo, tu gaita, mi fulana». (J.Sabina)

DE MADRID (Luis de Góngora). Casa Alberto. Calle de Las Huertas, 18

«Dosel de reyes, de sus hijos cuna

Ha sido y es; zodíaco luciente

De la beldad, teatro de Fortuna».(Góngora)

EL GRAN MANTEL. Casa Marius. Calle de Cádiz, 7

«Su oscura ración de pan

comió el campesino en el campo,

estaba solo y era tarde»(Pablo Neruda)

EL MONTE DE LAS ÁNIMAS. Cazuelas, tapas y olé. Carrera de San Jerónimo, 22.

«La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas; su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria». (Gustavo Adolfo Bécquer)

AMAR ES NO MORIR. El Alambique. Calle Fúcar, 7.

«Cuando hablo a las aves, a los árboles, un tambor que me habló me reconoce, me roza un sobresalto que me eleva. ¡Amar es no morir en lo que vive!» (Ángel Guinda).

LA MALDICIÓN DE CIRCE. El barril de las Letras. Calle de Cervantes, 28

«De ahí, con su mano grande desplazándose a través de los tirrenos mares, a los herbosos collados acude y los atrios Glauco de la hija del Sol, Circe, de coloridas fieras llenos». (Ovidio)

ARBOLÉ, ARBOLÉ SECO Y VERDE. El Patio de la tapa. Calle Lope de Vega, 16.

«La niña del bello rostro/ está cogiendo aceituna./El viento, galán de torres,/la prende por la cintura. (Federico Gª. Lorca)

CARTAS DESDE MI CELDA. Inclán Brutal Bar. Calle Álvarez Gato, 4.

«Cuando sopla el cierzo, cae la nieve o azota la lluvia los vidrios del balcón de mi celda, corro a buscar la claridad rojiza y alegre de la llama». (Gustavo Adolfo Bécquer)

[Consulta el listado completo aquí]