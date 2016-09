Un «Beer Street Food Festival», el mejor antídoto contra la astenia postvacacional

Septiembre marca la vuelta a la rutina, pero todavía hay tiempo para disfrutar del aire libre en familia en eventos como la segunda edición del «Beer Street Food Festival» de Moraleja Green, que ofrecerá una amplia carta de propuestas gastronómicas a bordo de más de una docena de atractivos «food trucks», una extensa oferta cervecera de calidad y la actuación en directo del grupo de música irlandesa 3 de Trébol, en un espacio especialmente decorado. Serán Tres días de festival (9, 10 y 11 de septiembre) en los que disfrutar de deliciosas propuestas gastronómicas tanto en la zona de mesas y sillas, como en el área de picnic que se inaugura para esta ocasión.

El festival, de entrada libre, contará con la presencia de «food trucks» como Sabadiego, con su particular menú asturcelta; el infalible Frankfurt´s Madrid, que además de sus ya célebres perritos ofrece palomitas de pollo y diversas delicias a la plancha; Que Pa´ Qué Food Truck, con sus impresionantes croquetas; o El Carrito Street, que sirve desde empanadas chilenas a nachos mexicanos.

Tampoco faltarán a la cita Vila Brasil, cuyas brochetas no necesitan presentación; las hamburguesas gourmet de Laufer Street Food; o la particular carta de La Soluneta, que abarca desde las hamburguesas de cachopo, a las vegetales con pan de cáñamo y té verde matcha; también estarán presentes los espectaculares batidos y smoothies de Ecocesta Biogran; las dulces propuestas de Ma Petit Creperie; las exóticas samosas, pakoras, pollo al curry etc. de Sabores de la India; los impresionantes combinados de Cocktail Vintage, con una inigualable carta de ginebras y propuestas tan apetecibles como los daikiris o los mojitos; y, por supuesto, un especialista en cerveza como es Cervezas Pax Vobis que completarán la carta de la bebida estrella del festival que ofrecen el resto de los Food Trucks.

Allí también sonarán los acordes de violines, bouzukis, flautas, gaitas, bodharáns, guitarras y acordeones del grupo 3 de Trébol, y habrá una amplia variedad de propuestas lúdicas y de ocio infantil en sus 5.000 m2 de jardines y lagos, que incluyen desde un Golf Park, un circuito de cars, un laserdomo, castillos hinchables y camas elásticas, hasta un lago con barcas y numerosas actividades al aire libre coordinadas por monitores especializados.

Como colofón, se elegirá al mejor Food Truck gracias a la votación de los asistentes, que así mismo, además de mostrar su opinión, entrarán a formar parte automáticamente del sorteo de un viaje para dos personas a Berlín, ciudad cervecera dónde las haya.