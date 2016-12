Viva Suecia: Â«El nuevo disco habla de vivir con el corazÃ³n en un puÃ±o, de la emociÃ³n, de todo lo que nos esta pasandoÂ»

Stereoparty 2017, el disco que recopila parte de las canciones publicadas por el sello Subterfuge el año que se va, y que avanza novedades del que entra, se publicará a mediados de enero en CD (15 canciones) y en digital (31 canciones) con exclusivas ilustraciones de Miguel Ángel Martín, recientemente homenajeado en Japón. Pero un día antes, la fiesta Stereoparty celebrará su edición anual con tres de los nombres más prometedores de la discográfica. La primera en subir al escenario de la sala But será MOW, una artista que ha causado sensación con sólo un single publicado, y tras ella llegará el turno de Joe La Reina, que acaba de lanzar el primer adelanto de su próximo disco. Cerrarán la velada los murcianos Viva Suecia, uno de los nuevos referentes del pop alternativo nacional, que pronto lanzarán la secuela de su aclamado álbum de debut, «La Fuerza Mayor».

VIVA SUECIA

¿Cómo están llevando la gran repercusión que han generado? ¿Surgen nervios por la responsabilidad de seguir manteniendo el listón, o son todo alegrías?

Lo llevamos con el punto que hay que llevarlo: es una motivación y a la vez una responsabilidad, y en este equilibrio nos intentamos mover. Ponemos el corazón en todo lo que hacemos, es el motor de este grupo, eso es lo único que nos preocupa. La repercusión desde dentro es algo bastante abstracto que nos cuesta medir, pero sí nos consta que hay gente que ha hecho suyas las canciones y eso sin duda, es una de las razones por las que no nos podemos conformar con mantener el liston, hay que subirlo.

¿Qué espera Viva Suecia de 2017? ¿Algún deseo en particular, o proyecto en mente?

Sacamos disco en febrero de 2017, se va a llamar «Otros Principios Fundamentales» y habla de vivir con el corazón en un puño, de la emoción, de todo lo que nos esta pasando. Ya tenemos muchas fechas de la gira anunciadas y nuestro único deseo es tocar, que la gente venga a las conciertos y comparta estas emociones con nosotros. Atravesar el país y que alguien, después de tocar, te diga que esto le conmueve, así entendemos que tiene que ser.

¿Qué supone ser el principal reclamo de toda una Stereoparty? ¿Cómo será la velada?

Bueno, en realidad, el reclamo es que tres bandas de Subterfuge nos juntamos para armar una buena fiesta en Ochoymedio, una sala tremenda de Madrid. Ya se saben cómo son las Stereoparty, ¡una locura! Y el 14 de enero vamos a darlo todo para que los asistentes empiecen el 2017 por todo lo alto. Tocaremos algunas canciones que nunca antes hemos tocado en directo y que forman parte del que será nuestro próximo disco.

¿Qué les parecen sus compañeros de cartel?

Nunca hemos coincidido con ellos y estamos deseando compartir escenario, camerino y fiesta con ambas bandas. Joe la Reina ya nos dejaron alucinados con su anterior disco «Bailamos por miedo». Cuando salió, nos montamos en el coche de Alberto y nos pusimos a dar vueltas por Murcia escuchándolo a un volumen altísimo, flipando con esa mezcla tan tremenda de folk, jazz y psicodelia. Imaginad las ganas que tenemos de verlos en directo y de disfrutar de «Leonor», el adelanto de su próximo disco. Ojalá nos desvelen alguna canción más. MOW acaba de fichar por Subter y tiene una voz dulce, impresionante. No conocemos demasiado sobre ella, pero su adelanto «Grasiah» nos tiene locos, tenéis que escucharlo. Seguro que será uno de los grandes proyectos del año, estamos deseando descubrir su directo, y por supuesto, poder escuchar más canciones suyas.

JOE LA REINA

Joe La Reina - Santi G. Barros

¿Cómo ha sido el recibimiento del single «Leonor»?

Después de casi 2 años sin dar señales de vida, estamos muy contentos con cómo nos han recibido. Mucha gente dice que a medida que la va escuchando le va gustando más y más… Creo que han entendido que el sonido Joe la Reina no se define por ser rock, folk, indie, bla, bla… Estamos muy contentos de que nuestros seguidores estén abiertos a los nuevos sonidos que vamos adquiriendo. Desde aquí gracias a todos ellos y atentos al resto de temas que se vienen.

¿Qué nos espera en vuestro nuevo disco?

No diría que el single «Leonor» sea un reflejo de lo que va a sonar en el resto del disco. Este trabajo va a ser muy heterogéneo. Las ideas que hemos trabajado abarcan dos años de recolección, viviendo en distintas ciudades, escuchando mucha música y tocando un montón. Por lo que va a ser un disco que cuente mucho de nosotros y todo lo que ha pasado en este tiempo. Las influencias son muy diversas… hay electrónica, jazz, hip hop, progresivo,… sin dejar de lado la idea de canción popular.

¿Cómo han visto la producción musical nacional de 2016? ¿Algún favorito?

Nuestros favoritos de este años son Mourn, Club del Río, VULK, Rosalía, Enric Montefusco, Silvia Pérez Cruz, los traperos… cada vez hay cosas más interesantes.

¿Qué veremos en la fiesta Stereoparty?

Tres propuestas de Subter muy distintas entre sí. De Viva Suecia podemos decir que son como un trueno y de Mow que es como terciopelo, hay muchas ganas de verlos en directo. Sobre Joe la Reina, una banda con muchas ganas de volver a un escenario y romper. No va a ser la presentación de nuestro nuevo disco, pero sí sonarán algunas tonadas nuevas. ¿Qué voy a decir?... Alguno de los tres concis seguro que gusta. Venirse pues.

MOW

Gabriela Casero, conocida como MOW - Alejandra Vacuii

¿Cuándo y cómo dio sus primeros pasos en la música como autora?

Las primeras canciones que hice fueron tipo pop, folk... imitando a otros grupos que estaban de moda cuando yo tenía 16 años. Todo para impresionar a un chico que me gustaba, que nunca llegó a oirme tocar pero bueno, ese era mi plan inicial. Tardé años en enseñarles las canciones a mis amigos, por que todos tenían grupos de música y me daba vergüenza. Al final acabé formando grupos con ellos, pero no llegaron demasiado lejos.

¿Cómo surgió su nombre artístico?

Creo que es una historia un poco difícil de entender pero hay una canción de Eisley que se llama Memories, que cuenta una historia en la que yo siempre echaba en falta la palabra «mow» porque pega con la historia y además rima pero no la usaban. Así que me pareció una palabra bonita, estéticamente, y por el significado, y la usé yo.

Sólo tiene un single publicado, ¿cuándo podremos escuchar más material grabado?

Pronto. Iré publicando canciones a lo largo del 2017.

¿Cómo describirías el resto de sus canciones en comparación con «Grasiah», que es la que conoce la gente?

Creo que van bastante en la misma línea. Hay alguna canción un poco más loca, más acústica o con más fuerza, pero todas tienen en mayor o menos medida elementos electrónicos, que es lo que nos interesa ahora mismo.

La fiesta Stereparty tendrá lugar el sábado 14 de febrero en la sala But, a partir de las 20h. Entradas a 12 euros, 15 en puerta.