Música «Royal Blood»: garage rock en el WiZink Center La voz y el bajo de Mike Kerr y la batería de Ben Thatcher presentan en Madrid su segundo álbum

PLAN B

@abc_madrid MADRID 26/10/2017 12:41h Actualizado: 26/10/2017 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La banda inglesa Royal Blood regresa a España en su tour internacional con su segundo álbum «How Did We Get So Dark?». La voz y el bajo de Mike Kerr y la batería de Ben Thatcher llenarán este domingo el WiZink Center tras tres años sin nuevo material. Lo harán con el peculiar sonido, a mitad de camino entre el garage rock y blues rock.

Concierto de Royal Blood WiZink Center. AvenidaFelipe II, s/n

Tras su estreno como teloneros de Arctic Monkeys en 2013, un año más tarde publicaron su primer disco de nombre homónimo, que llego a ser número uno de ventas en las listas de Reino Unido e Irlanda. Kerr y Thatcher recibieron en 2015 varios premios, incluidos dos NME Awards a Mejor Banda Revelación y a Mejor Banda en Directo y formaron parte de los populares festivales de Coachella y Reading & Leeds.

«Los toques glam pero rockeros de los primeros singles destacables de este nuevo trabajo como han sido Lights Out y Hook, Light & Sinker, ya han superado con creces las expectativas de los más fanáticos. El dúo ya ha expresado su alegría haciendo saber que "han elegido un buen camino" en este disco», informan desde el Ayuntamiento de Madrid.