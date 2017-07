Rosalía: «Mi música es un continuo intento de buscar algo que no exista»

Es para muchos el fenómeno musical del momento. Rosalía Vila (Barcelona, 1992) le mete fuego a las etiquetas convirtiendo los cantes rancios en canciones que impactan hondo. Canciones con letras flamencas antiquísmas y ecos de Valderrama, de Morente, de la Niña de los Peines que, a ratos, suenan a fado, a canción mexicana… a algo que no habíamos escuchado antes. Esta noche actúa en el auditorio (a rebosar) del parque de la Cuña Verde de O’Donnell con Los Veranos de la Villa.

Rosalía posa en la terraza de La Casa Encendida con la soltura de una modelo mientras declara sentirse igual de cómoda en este espacio madrileño de vanguardia que en el Corral de la Morería o en Casa Patas. «Los tablaos son una parte más de mi trayectoria de estudio y profesional. De ellos recuerdo esas ganas de aprender que no quiero que se pierdan nunca», explica. Unas ganas de comerse el flamenco que surgieron el día que, en el parque, uno de sus amigos pinchó a Camarón en el casete del coche. Desde entonces, horas de estudio en el título superior de flamenco en la ESMUC y junto a su profesor Chiqui de la Línea intentando asimilar un arte «que es inabarcable. Eso es lo bonito del flamenco, que nunca terminas de aprenderlo todo», confiesa.

Se define como cantaora, aunque si ve que incomoda, lo dice con la boca pequeña. Cuando se le pregunta por esa parte del flamenco que no digiere bien este tipo de propuestas rupturistas tampoco pierde la sonrisa. «Puede haber gente ortodoxa a la que no le guste este disco e incluso que le moleste. Lo entiendo. Yo soy muy asertiva y entiendo que necesitemos etiquetas, que la prensa necesite etiquetar un producto para explicarlo», razona. Para ella que existan figuras como Niño de Elche, Rocío Márquez o Israel Galván «no es que sea sano para el flamenco, lo es para el arte en general».

Tras las noches de tablao y en medio de colaboraciones con músicos de muy diversos estilos, un encuentro con uno de los productores de moda, Raúl Refree, desembocó en su primer disco, Los Ángeles (Universal). Voz, guitarra y letras flamencas agrupadas en torno al tema de la muerte. Titularlo así ¿es querer buscarle un final feliz? «Puede ser. Es hablar de la muerte de una forma luminosa. Los Ángeles son esos seres que están mediando entre lo divino y el hombre, que es como si te esperaran, aunque yo no sé lo que hay después de morirse. Y a la vez, Los Ángeles es esa ciudad que tiene tanto que ver con mis referencias musicales, visuales y estéticas».

Su primer trabajo es un disco para minorías que está escuchando mucha gente. «Tanto Raúl como yo sabíamos que era un disco crudo, con riesgo y teníamos la duda de si llegaría o no, y si la crítica iba a ser dura con nosotros o no. Y estos meses me siento muy bendecida por que esté gustando, porque esté emocionando a la gente. Para mi, esa es la misión última», apunta.

Aunque ella compone sus propios temas para este disco prefirió apoyarse en las letras del flamenco a la que dedica mucho tiempo de investigación. «Son muy directas, son llanas, pero no son simples, son sencillas y tienen una sabiduría del pueblo impresionante. Me fascinan. Es lo que más me gusta, ese imaginario concreto de las coplas del flamenco. ¡En tres versos te explican una vida!», sentencia.

«¿Vertigo? No, agradecida»

Sus canciones por granaínas, verdiales o tientos y ese vibrato arrebatador son ya uno de los reclamos principales de algunos de los grandes festivales de nuestro país como el Primavera Sound o más recientemente la Mar de Músicas. A pesar de la velocidad a la que su nombre se ha dado a conocer, nada de esto la impresiona. «Tengo la sensación de que llevo diez años trabajando para que esto pasara. Diez años esforzándome mucho, dedicándole muchas horas, dejando de hacer muchas cosas, de ver a mi familia y a mis amigos solo por esta obsesión de conseguir dedicarme a la música. No siento vértigo ante estos retos, me siento agradecida», señala.

Esta noche Los Ángeles llega a Los Veranos de La Villa. A las 10 de la mañana del pasado jueves se podían solicitar las invitaciones para el concierto de Rosalía y Raúl Refree, hecho que acabó con el papel en solo 15 minutos y con el colapso de la web del festival madrileño.