La de este jueves en El Sol será una noche en la que la barrera del escenario se romperá con invitados como el dúo Clase y Criterio y su rock-karaoke, los Djs Infarto, actuaciones sorpresa, performances.... y por supuesto el concierto de Rick Brendan presentando su último trabajo, «anørmal».

¿En qué consistirá esta fiesta tan loca?

Pues básicamente consiste en que no se sabe seguro lo que pasará. La idea es romper la barrera del escenario y convertir la sala sol en un escenario en sí misma, más allá del escenario convencional. ¿Cuántos artistas habrá sobre el escenario? Nno lo sé todavía... todos los que quieran.

¿Cómo se le ocurrió darle esta vuelta de tuerca a los conciertos corrientes y molientes?

Tenía la fecha reservada desde hace tiempo, y tenía que buscar un grupo con quien tocar. No me apetecía hacer lo típico: «apertura de puertas, telonero, musica de fondo, concierto y a casa...», quería hacer algo distinto, algo anormal e inesperado, ni yo mismo sé lo que puede pasar y eso es lo mejor de todo.... me pone.

¿Quiénes son Clase y Criterio y DJs infarto?

La gente de la productora Infarto Producciones (que co-organizan el evento conmigo) me propusieron a Clase y Criterio para organizar un rock-karaoke en vivo y con banda, les ví en directo y no lo dudé... va a ser muy grande. Por cierto, hay un listado de canciones que se puede descargar para quien se anime.

¿«anørmal« será el protagonista de su repertorio? Creo que estará sobre el escenario hasta las 3 de la madrugada…

El disco «anørmal« es una declaración de intenciones y como tal irá al principio del show.. La fiesta estará hasta las 2.30h más o menos, con cosas pasando continuamente.. Quizá el concierto acabe algo antes, pero oye, nunca se sabe como acabará la cosa.

¿Qué tal ha funcionado su último EP en las plataformas de streaming?

Pues menos de lo que se merece jajajaja. Pero da igual, no pasa nada. El mundo no está preparado aún, o a lo mejor sí, y soy yo quien no estoy preparado para el mundo. No importa, sea como sea yo estoy encantado.

¿Está componiendo ya nuevo material? ¿Qué onda llevará lo próximo de Rick Brendan?

Sí, lo de componer no para nunca, pero no se que onda llevará. Mentiría si no dijera que será mi disco más personal, íntimo y maduro hasta ese momento, superando con creces al EP «anørmal» que a día de hoy es mi disco más personal, íntimo y maduro hasta el momento.

¿Qué cree que es lo que más sorprenderá de su propuesta a los que nunca le han escuchado?

Me resulta complicado pensar que haya alguien que no me conozca tras el gran apoyo mediático de la escena mainstream y sobre todo de los gurús del indie nacional. Pero diría que mi voz aciertopelada y mi juventud perpetua e inquebratable sería lo que más les chocaría como primera impresión. Luego, una vez superado ese shock inicial supongo que serían mis grandes y pegadizos estribillos.

¿Cómo surgió la colaboración con Sexy Zebras?

Pues como buenos anormales que son se lo propuse y no dudaron... o no se les notó al menos.

¿Cuáles han sido los conciertos en los que más se ha divertido como fan?

Bon Jovi 1991, Glastonbury 1995, Rage Agains the Machines 2003, La Calabaza de Pipa 2009 y cualquiera de Antílopez.

¿Cómo ve el mundo Rick Brendan en la era Trump?

Lo de ese tipo no tiene gracia. Es un pasito más, los hilos de los poderosos han dejado de manejar a las marionetas (los políticos), para subirse ellos directamente al escenario. Preocupante.

Rick Brendan en la sala El Sol, jueves 26 de enero a partir de las 22h. Entradas anticipadas 5 euros, 8 en puerta.