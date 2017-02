Recoletos Jazz Club, un selecto refugio musical

La capital esconde pequeños secretos que sólo los melómanos más avezados conocen, y uno de ellos es sin duda el Recoletos Jazz Club. Desde hace casi ya diez años, el Hotel AC Recoletos organiza en su lobby una serie de conciertos que suponen una fuerte apuesta por el disfrute del jazz en un ambiente íntimo y cómodo. Este año las actuaciones son los jueves a las 21h., por allí han pasado artistas como Carles Benavent con Roger Mas y Roger Blavia o Marinah (ex Ojos de Brujo) & Afro Lailo, y no hay músico que no esté deseando recibir la llamada para subir a su ya mítico escenario.

Hotel AC Recoletos Calle Recoletos, 18

El público puede disfrutar de cocktails y otras bebidas en confortables sillones mientras escucha la música en directo a sólo unos centímetros, generándose una atmósfera familiar que ha hecho que el boca-oreja se dispare en los últimos meses. Al haber un aforo reducido (de unas 70 personas) se hace imprescindible llamar previamente al hotel para hacer reserva, y hay un atractivo extra: el parking es gratuito para los asistentes.

El programa presenta este jueves 9 al contrabajista Javier Colina y el guitarrista Josemi Carmona, que actuarán acompañados por el percusionista Bandolero, con entrada-suplemento a 15 euros. La semana que viene, el día 16, será el turno de Pepe Habichuela y David de Jacoba (20 euros), la explosiva unión de fuerzas entre uno de los guitarristas más célebres de la actualidad, perteneciente a una de las dinastías flamencas más legendarias, y un cantaor que ya se ha consagrado actuando con los mejores, Paco de Lucía entre ellos.

El 23 de febrero llega a Recoletos Jazz Club el quinteto del contrabajista Pablo M. Caminero (15 euros), con Perico Sambeat al bajo, Moises P. Sánchez al piano, Toni Belenguer al trombón y Borja Barrueta a la batería. El mes de marzo arrancará el día 2 con la actuación del Gerardo Núñez Trío, con el propio Gerardo a la guitarra, Pablo M. Caminero al contrabajo y Cepillo a la percusión (15 euros).

El Jazz Club también acoge ahora una exposición de fotografías de Esther Cidoncha, que ha viajado con su cámara a los clubes y festivales de jazz europeos y nacionales, así como de Newport, Nueva York y Nueva Orleans, retratando a infinidad de músicos de jazz en imágenes que se han expuesto en los festivales de jazz de San Sebastián, Madrid, Valencia, Alicante, Móstoles, Getxo y Ribadeo.

Además la sala ofrece la posibilidad de alquiler para showcases privados, para los cuales se puede contar con el piano de cola, la batería y el equipo de sonido del Jazz Club, pudiéndose también realizar grabaciones de vídeo y de audio multipista (más información en recoletos@recoletosjazz.com).

Recoletos Jazz Club, todos los jueves a las 21h. en el Hotel AC Recoletos (c/ Recoletos, 18). 15-20 euros.