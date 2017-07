The Pretenders se sube al Teatro Real

La cara más salvaje del rock se sube esta tarde al escenario del Teatro Real de la mano de The Pretenders. El Universal Music Festival 17 se suma a la celebración del bicentenario de la ópera madrileña con una programación especial en la que no podía faltar el virtuosismo de Chrissie Hynde. Lo hará ante los 1.750 espectadores del coliseo madrileño tras haber ofrecido, el pasado sábado en Cap Roig (Gerona), una clase magistral de la historia del rock de las últimas cuatro décadas, que va del movimiento punk a tonos pop más actuales siempre con el gusto y la calidad que ha lucido a lo largo de una larga trayectoria. En ella ha sabido madurar hacia melodías más suaves en el aspecto musical y volcar su personalidad en causas sociales.

The Pretenders Teatro Real. Plaza de Isabel II, s/n.

Una ocasión especial para celebrar la historia de esta banda treinta y seis años después de que su primer disco viera la luz. «Su nuevo álbum "Alone" podría definirse como la hermana mayor, más sabia y más malota de su apasionante debut. Y eso es algo muy bueno», aseguran desde el Teatro Real. «Ha sido divertidísimo», comenta Chrissie Hynde. «Me he quedado alucinada. En serio. Cada vez que lo oigo me parto de risa. En mi opinión, si te ríes es rock and roll. No sé cómo lo hemos hecho, pero suena a clásico», dice sobre su último trabajo.