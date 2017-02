El Penta: 40 aÃ±os bailando con la Â«chica de ayerÂ»

El gran clásico básico de Antonio Vega «La chica de ayer» es la canción más famosa que nombra al Penta. De hecho hay un letrero en la entrada del local que se lo recuerda con orgullo al visitante, y la pinchan cada noche antes de cerrar. Pero no es ni mucho menos la única. «Y aún arde Madrid» de Los Porretas, «Días de vino y rosas» de La Trampa, «Después del Penta» de Silvina Magari o «Betty ye-yé» de Materia Prima (estupendo y efímero grupo de principios de los ochenta liderado por el después presentador de televisión Goyo González) hicieron hueco en sus versos a este legendario club de melómanos de Malasaña, ayudando a forjar uno de los más grandes mitos de La Movida madrileña.

Y es que El Penta fue y es, por encima de todo, un lugar muy querido por los músicos. Un santuario donde encontrarse con otros colegas de profesión, y donde los pinchadiscos son auténticos maestros de ceremonias que guían a sus acólitos entre la maraña de lanzamientos discográficos molones, seleccionando sólo lo mejor para sus oídos. Al Penta se iba, y se va, a pasarlo bien y a descubrir. Por eso no extraña que a su fiesta de 40 cumpleaños se haya apuntado una larguísima ristra de artistas célebres del pop español de las últimas cuatro décadas pop, que celebrarán su supervivencia por todo lo alto y por supuesto, con una pertinente dosis de nostalgia.

Este gran homenaje tendrá lugar el próximo 29 de marzo en La Riviera, y consistirá en un concierto coral que contará con la presencia de viejos veteranos y de miembros de algunas de las más destacadas bandas de la actualidad. Los últimos artistas confirmados son Jorge y Pau (La Habitación Roja), Alberto Jiménez (Miss Caffeina) y Sean Frutos (Second), que se suman a los nombres ya confirmados de Ariel Rot, Johnny (Burning), Javier Ojeda (Danza Invisible), Teo (Golpes Bajos y Cómplices), Jorge Martínez (Ilegales), Jaime Urrutia, Marlango, Nena Daconte, Rubén Pozo (ex Pereza), Bernardo (The Refrescos), Miguel Costas, Jose M. Casañ (Seguridad Social), Fernando Alfaro (Surfin’ Bichos), Nacho Campillo (Tam Tam Go), Pablo Carbonell (Toreros Muertos) y Zahara. Y aún quedan más nombres por confirmar.

Con una banda de lujo

A todos estos artistas les acompañará una banda que será el motor de este concierto único, y que estará compuesta por Martí Perarnau IV (miembro de las bandas Nothing Places y Mucho) al teclado y guitarra, Iván González «Chapo» ((colaborador de Amaral, M-Clan, Sabina o Xoel López) al bajo, Ricardo Moreno (ex Ronaldos y ahora colaborador de Marlango y Coque Malla) a la batería y el gran Charlie Bautista a los teclados y guitarra. Además, al final del concierto la fiesta seguirá con una sesión de pinchadiscos a cargo de la locutora Virginia Díaz. Y luego por la noche... al Penta a escuchar.