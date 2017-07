Pedro El Granaíno: «Compartir escenario con El Pele es un sueño cumplido»

Dice el guitarrista Vicente Amigo que «la voz de El Granaíno ha nacido para poner de acuerdo a la gente». Uno de los primeros en darse cuenta del metal de voz de Pedro Heredia (Granada, 1973) fue Farruquito en una juerga privada en Sevilla. El que cantaba aquella noche en El Mantoncillo era un profesional de los mercados ambulantes al que no fue fácil convencer de que se enrolase en la compañía del bailaor. «Fue una gran oportunidad debutar con esta gente pero yo siempre supe que quería dedicarme a cantar. Me llamaban para que me fuese de gira y les decía que tenía la fecha ocupada. Aunque económicamente está bien yo prefería aguantarme con mi hambre», sentencia.

En 2011 ese eco privilegiado llamó la atención de crítica y público en una actuación en el festival de Jerez. «Cuando cantas para el baile los tonos hay que repartirlos y esa noche era el único cantaor por lo que pude cantar en mi tono», recuerda. A partir de ahí el circuito de Peñas, Premios, el Festival Suma Flamenca y una actuación estelar en la Bienal de Sevilla fueron abriéndole paso.

Pero el nombre El Granaíno saltó al gran público a principios de año en forma de colaboración en el disco de Vicente Amigo. «Ha sido una locura. Ya había grabado en otro disco con él y con Alejandro Sanz pero esta repercusión ha sido increible». El futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, se grabó el día de Andalucía escuchando ese tema en su coche y el video fue visto casi en directo por miles de personas. Pero para El Granaino «lo importante es que a raíz de esa grabación, compañeros que llevan 20 años en esto me felicitan y se alegran por la evolución que estoy llevando. Ellos ven que estudiando se puede llegar lejos, aunque está claro que algo especial tienes que tener. O trasmites o no trasmites» aclara parafraseando a Camarón. La palabra estudio es hoy una de las más repetidas por esta generación de flamencos. «Yo no era capaz de cantar por soleá. No sabes el respeto que le tengo. Pero con el estudio con los diferentes guitarristas encuentras tu soleá, tu media voz, tu medida», confiesa.

Por su tesitura de voz es fácil calificar su cante como camaronero pero en su repertorio hay mucho de un Morente que se lleva a su terreno. «y de Tomás Pavón. Él me cambio el "sentio". Y de Chocolate y de Mojama. Y de tantos. Pero la verdad es que también hoy hay una generación de flamencos muy buena. El flamenco tiene una salud tremenda”, celebra.

El concierto que este jueves ha programado Veranos de la Villa se titula A Voces, por unir en un mismo escenario a dos artistas de un corte similar, El Granaíno y El Pele, uno de esos cantaores capaces de hacer añicos los relojes en los momentos de inspiración. «Para mi, estar en un cartel con el maestro es un sueño cumplido. He hecho muchos kilómetros para verle. Ahí descubrí al que hoy es mi guitarrista, Patrocinio Hijo». El Granaíno considera que la velada apunta alto también por la bailaora que les acompaña, una personalidad arrolladora nacida en una familia de referencia. «Pastora Galván es una artista increíble. Está "sembrá" y lo va a demostrar», concluye.

Espectáculo: A Voces: El Pele y Pedro El Granaíno, con la colaboración de Pastora de Galván.

Lugar: Veranos de la Villa. Parque Lineal del Manzanares. Camino de Perales, 5. Metro Hospital 12 de octubre.

Datos: 21:00 horas. Entrada libre.