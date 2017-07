Una noche con UB40: «El reguetón es muy interesante»

Los hermanos Campbell, responsables de la mutación más pop del reggae, digerible para ese público que veía peligro o subversión en la música jamaicana, vuelven de gira una vez más para sacar brillo a sus clásicos más populares en las Noches del Botánico. No tienen nuevo disco (de hecho ya han venido un par de veces desde que lanzaron el último, «Getting Over the Storm», en 2013), pero ni falta que hace.

UB40 en las Noches del Botánico Avenida de la Complutense s/n

Ahí están clásicos como «(I can’t help) Falling in love with you», «Red red wine», «Kingston Town» o «The way you do the things you do» para celebrar una carrera que, a pesar de transmitir optimismo y bueno rollito, ha tenido sus conflictos internos. Hace diez años, el cantante Ali Campbell abandonó el barco y en los últimos tiempos ha estado enfrentado en los tribunales con sus hermanos Robin y Duncan por la utilización del nombre del grupo. Por ahora son éstos quienes se están llevando el gato al agua, pero es probable que el fin de esta historia aún no esté escrito.

—Han venido de gira muchas veces, ¿cuál es su mejor recuerdo de sus visitas a España?

—Probablemente la comida y el vino (risas). Vuestro país es uno de los mejores del mundo para degustar vinos. Soy un amante muy apasionado del Rioja, aunque muchos, muchos españoles me han dicho que últimamente salen mejor los Riberas. Quizá hay una cierta moda con el Ribera porque es menos conocido, ¿puede ser? Tiene mucho cuerpo, pero a mí me gusta más la ligereza del Rioja.

—Veo que sabe de lo que habla.

—Cómo no iba a saber, si tenemos una gran canción llamada «Red red wine» (risas).

—¿Qué tipo de repertorio nos traen esta vez?

—El mismo de siempre, el que hacemos en todos nuestros conciertos. Quizá podríamos cambiarlo y hacerlo a nuestro gusto, pero hay que hacerlo a gusto del público. Sería una falta de respeto dejar de tocar las canciones que nos hicieron famosos, por mucho que las hayamos oído cientos o miles de veces. Los fans son los que mandan en el repertorio, ellos vienen a vernos para escuchar las canciones que más felices les hicieron, y no vamos a decepcionarles.

—Creo que iban a publicar un nuevo disco este año, ¿qué ha pasado?

—Sí, es verdad (risas), todavía estamos trabajando en él. Es que es muy difícil encontrar tiempo para dedicar al trabajo de estudio, cuando pasas tanto tiempo de gira. Cada vez que volvemos a Inglaterra sacamos todas las horas que podemos, y estoy seguro de que lo tendremos terminado este año.

—¿Será un disco innovador?

—¡No! Será un disco de sonido tradicional UB40, con los elementos de siempre. Tendrá un poco de política, un poco de romanticismo, y mucho reggae.

—¿Qué temas políticos tratarán?

—Bueno, el gobierno que tenemos actualmente en Gran Bretaña te da mucho sobre lo que escribir. Yo voté para quedarnos en la UE, ¿sabes? Y ahora hay muchos temas que necesitan ser criticados, o al menos analizados desde la ciudadanía. Ese referéndum no hacer ninguna falta… espero que nos dejen votar otra vez.

—¿Cómo han llevado los conflictos judiciales con su hermano Ali?

—Mira, lo peor ya pasó hace diez años, cuando se marchó del grupo. Ahora ya no tenemos ningún problema, seguimos trabajando muchísimo, que es lo más importante, y estamos muy felices con esta etapa de UB40.

—¿Qué le parece el tirón que está teniendo el reguetón?

—Prefiero el reggae de toda la vida, por supuesto, pero todo lo que tenga algo de reggae me resulta interesante. Ahora es la música que reina en todos los países hispanohablantes, y no me extraña: la combinación de música latina y reggae es muy potente.