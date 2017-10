Musicales: Madrid, en la estela de Broadway

«El guardaespaldas»

Fela Martínez y Maxi Iglesias protagonizan este clásico - NACHO ARIAS

En 2012, veinte años después de que se estrenara la película protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, se estrenó en Londres el musical «El guardaespaldas», basado en el propio filme. Antes de llegar a Madrid, el espectáculo se ha podido ver en varias ciudades de todo el mundo. Cuenta la historia de una estrella del pop, candidata al Oscar por una de sus canciones, en cuya vida aparece un siniestro acosador. Para protegerla, su mánager contrata a un guardaespaldas, del que la diva acabará enamorándose. El musical incluye algunas de las canciones que popularizó Whitney Houston, como «I Will Always Love You» o «Queen of the Night». El reparto está encabezado por la mexicana Fela Martínez en el papel de Rachel Marron, mientras que dos actores, Maxi Iglesias e Iván Sánchez, se alternan como el guardaespaldas. En el Teatro Coliseum.