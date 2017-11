El Museo del Prado celebra 198 años con un concierto inspirado en los Caprichos de Goya

Francisco de Goya vertió todos sus demonios sobre el papel en su serie de los Caprichos de Goya. Sátiras de aguatinta que criticaban los vicios de la nobleza, el clero y el pueblo llano en un estilo que rozó lo fantástico. Esa serie de 80 grabados, que apenas vio la luz en su época por el temor del pintor a la Santa Inquisición, es fuente de inspiración para el Museo Nacional del Prado en su cuenta atrás hacia sus dos siglos de existencia. El domingo 19 de noviembre, el edificio proyectado por Juan de Villanueva cumplirá 198 años de su inauguración. Lo celebrará, precisamente, con un concierto dedicado a los grabados del pintor de Fuendetodos.

Una jornada festiva que arrancará con el acceso gratuito a la colección permanente y a las exposiciones temporales y que tendrá su broche con el concierto «Caprichos Goyescos» a las 19 horas. Será en el auditorio del museo tras la presentación del crítico musical Juan Ángel Vela del Campo. La cita será retransmitida en directo por Radio Clásica, y se interpretarán dos piezas inéditas en estreno mundial: una a cargo del compositor alemán Robert HP Platz y otra creada por la japonesa Heiko Harada.

A mediodía, el mismo espacio acogerá un coloquio sobre el propio concierto en el que participarán Jürgen Ruck y los compositores cuyas obras serán interpretadas, los ya citados junto a José María Sánchez Verdú y Bruno Mozza.

Encargado inicialmente como Gabinete de Historia Natural por Carlos III, el majestuoso palacio ha acabado convirtiéndose –con sus sucesivas ampliaciones– en un verdadero campus museístico formado por el Edificio Villanueva, el claustro de los Jerónimos, el Casón del Buen Retiro y la sede de Ruiz de Alarcón. Más de 45.000 metros cuadrados al servicio del arte que reflejan los 198 años de historia de la Pinacoteca Nacional. Desde su creación en 1819, la institución que dirige hoy Miguel Falomir ha sido uno de los garante y protectores de la historia del arte. Prueba de ello es el extenso catálogo de su colección permanente a la que se suman periódicamente una interesante oferta de carácter temporal. El museo completa la celebración de su aniversario ampliando la oferta de audioguías con tres nuevos itinerarios para la visita autónoma que permiten un recorrido por las obras fundamentales de la colección.

El domingo también se podrá visitar gratis las instalaciones especiales «La donación Óscar Alzaga» –en las que se exponen las pinturas que ingresaron en el museo tras la donación de Óscar Alzaga Villaamil– y «Por el Prado con Moneo» –exposición a cargo del fotógrafo Joaquín Bérchez que analiza la arquitectura de Moneo en 26 fotografías que se exhiben en el Claustro–. Asimismo será de carácter gratuito la exposición temporal «El espíritu de la pintura. Cai Guo-Qiang en el Prado», formada por 27 pinturas hechas con pólvora, ocho de las cuales se han realizado en el Salón de Reinos del museo, que nacen del continuo intercambio de este artista con la figura del Greco.

Los niños menores de 14 años que acudan el domingo obtendrán una tarjeta de regalo para visitar de nuevo el museo, de forma gratuita, acompañados de cuatro miembros de su familia. Una iniciativa que se viene repitiendo en los últimos años.

Programa del concierto

I

Arturo Fuentes Sopla - Capricho para guitarra (Cap. 69)

Bruno Dozza- Duendecitos (Cap. 49)

Brett Dean - Three Caprichos after Goya III y No te escaparás (Cap. 72)

Detlef Heusinger - Ballade cruelle; (Cap. 72: No te escaparás) Ballade sentimentale ** (Cap. 47: Obsequio á el maestro)

Keiko Harada- BAI, Hommage to Goya's Caprichos (2016-17) * (Cap.21: ¡Qual la descañonan! & Cap. 64: Buen Viage)

Maurizio Pisati - Caprichos de simios y burros; I Ni mas ni menos (Cap. 41); II De que mal morira? (Cap. 40); III Asta su Abuelo (Cap. 39)

Christian Billian - Inbezugnahme; zum Capricho "Asta su Abuelo"; von Francisco Goya (Cap. 39)

Robert HP Platz - PoGo; (Cap.26: Ya tienen asiento & Sigmar Polke: So sitzen sie richtig)

II

Elena Mendoza- Breviario de espejismos

Michael Quell - Momentaufnahmen / Caprichos - Reflexionen zu Goya ... und darüber hinaus ...; I "Nadie se conoce" (Cap. 6); II "El sueno de la razon ..." (Cap. 43)

José María Sánchez Verdú - Tres Caprichos: I El sueño de la razón produce monstruos (Cap. 43); II El amor y la muerte (Cap. 10); y III Volaverunt (Cap. 61)

Cathy Milliken - To spin a good yarn; (Cap. 44: Hilan delgado).

Clemens Gadenstätter / Lisa Spalt - Hilan Delgado (Cap. 44) **; Escena según Francisco de Goya para voz y guitarra en una persona

Eduardo Fernandez - Esto sí que es leer** (Cap. 29)