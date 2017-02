Morgan: «Seguro que probaremos con la electrónica, cerrarse puertas sería un error»

En septiembre de 2012 nació en Madrid una nueva banda que cuatro años después, sorprendió a propios y extraños tras agotar en sólo unas horas todas las entradas de su primer concierto en el Teatro Lara. Se trata de Morgan, un combo de rock, soul y pop liderado por la cantante y pianista Carolina de Juan (Nina), ya conocida por su colaboración con Quique González, a la que se unieron las guitarras y voces de Paco López (Anaheim, India Tango), la batería de Ekain Elorza (Dinero, Cobra) el bajo de Alejandro Ovejero (Inlogic) y las teclas de David Schulthess (Aurora and the Betrayers, Quique González). Tras pasar con éxito por algunos festivales como Sonorama o Mad Cool y girar por todo el país, ahora regresa a la capital para hacer sonar las canciones de su debut «North» en una de sus salas más importantes, Joy Eslava.

Quique González no paraba de hablar de usted cuando promocionó su último disco, en el que participó. ¿Notó mucho esa «promo indirecta»? ¿Cómo fue trabajar con él en la canción «Charo», que tanto ha gustado a sus fans?

La experiencia en general está siendo una pasada. He aprendido con Quique muchas cosas importantes tanto profesional como personalmente. Se nota mucho, claro. En el camino que hacemos con «North» nos encontramos con mucha gente que nos ha descubierto gracias a él. Grabar «Charo» fue muy divertido, ¡y cantarlo con él es una gozada!

Creo que fue a partir de su participación en el Mad Cool cuando se empezó a oír hablar mucho de Morgan, ¿cómo fue aquella actuación?

Fue una sorpresa para nosotros que contasen con Morgan, teníamos muchas ganas de ir a ese festival como público y cuando supimos que íbamos a tocar nos hizo mucha ilusión. El concierto fue una pasada, salió el sol, la gente estaba contenta y creo que allí todos los que estábamos lo disfrutamos mucho.

También hubo una velada muy importante para usted en el Teatro Lara.

Para todos. Sabíamos que iba a ser una noche especial para la banda. Y así fue. Seguramente la recordaremos siempre.

Actuar en Joy Eslava suena un poco a palabras mayores, ¿no es así? ¿está preparando algo especial para esa noche en cuanto a puesta en escena, formato o invitados?

Es otro pasito que queríamos dar. Y afortunadamente el público ha querido acompañarnos. Montaremos una buena en el escenario e intentaremos que, como la del Lara, sea una noche para el recuerdo.

Tiene algún tema en castellano, ¿se ve cantando cada vez más en nuestro idioma?

No especialmente. Si salen más canciones en castellano por supuesto, pero por ahora hay más material en inglés y estamos contentos así.

¿Y experimentado con otros estilos, como la electrónica por ejemplo?

Pues seguro, siempre es muy enriquecedor probar cosas. Justo la electrónica igual es distante a lo que nosotros solemos hacer, pero cerrar puertas sería, para mí, un error.

Alguna vez ha dicho que los conflictos son la excusa perfecta para escribir, lo cual debe pasar a casi todos los letristas. Pero, ¿ha habido algún conflicto que le dejara tan hundida que ni siquiera ha podido exorcizarlo en una canción?

Hay conflictos más difíciles, sí, para esos hay que hacer unas cuantas canciones, y aún así no terminan de desaparecer. Pero creo que es más fácil lidiar con ellos cuanto más los conoces y cuanto más los enfrentas.

¿En la banda hay algún problema con que se relacione el nombre del grupo sólo a usted? Hay quien piensa que Morgan es su nombre artístico…

Sí, no es que sea un problema pero sí hay tendencia a pensar que yo soy Morgan o que ellos son músicos que me acompañan… Y, bueno, simplemente cada vez que ocurre aclaramos que eso no es así. Morgan es una banda.

¿Cómo se formó el grupo, por cierto? ¿Y el nombre, cómo surgió? Creo que ya hay una banda barcelonesa que se llama así…

Paco (guitarra) y Ekain (batería) habían escuchado unos cuantos temas que yo tenía compuestos y quisieron que nos juntásemos a tocarlos y prepararlos. Estuvimos un par de años trabajando en ellos hasta que empezamos a tenerlos más o menos preparados para grabarlos. Es entonces cuando Ove (bajo) entra para grabar el disco. Y una vez en el estudio con Jose Nortes a los mandos, fue cuando conocimos a David (teclados). Una serie de afortunados y felices encuentros que nos ha traído hasta lo que es la formación a día de hoy. El nombre lo pusimos como algo temporal hasta que se nos ocurriera uno mejor y bueno, ese momento no llegó. Ya nos quedamos con Morgan. Hay bandas con ese nombre o similar, nos dimos cuenta tarde.

Los piropos de «revelación del año», etc… ¿en algún momento generaron presión?

Presión no, es más una alegría. No creo que sean cosas que tengan que condicionarnos sino darnos ánimo para seguir haciendo lo que hacemos.

¿Están preparando su próximo disco? ¿Qué nos puede contar de él?

Ahora seguimos centrados en «North», queremos seguir presentándolo dentro y fuera de Madrid y que se escuche y se conozca. Para el próximo hay material, probablemente siga una misma línea pero con distinto enfoque, ahora somos cinco y seguramente eso se note a la hora de montar las canciones.

Joy Eslava Calle del Arenal, 11

Morgan en Joy Eslava, viernes 24 de marzo a partir de las 21h. Entradas agotadas.