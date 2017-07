María Gadú: «Estoy en una fase hiper-feminista»

Tras varios años buscando su camino, María Gadú, la niña prodigio de la música brasileña ha encontrado su propia voz. Sus exitosos vídeos en YouTube y el apadrinamiento del gran Caetano Veloso han marcado la carrera de una artista brasileña que, en los últimos tiempos y sin renunciar al binomio voz y guitarra, se ha abierto a sonidos rock e incluso electrónicos. En 2016 debutó en Madrid en una actuación en la sala Changó Live que muchos aún recuerdan, así que este martes se espera una de las mejores citas musicales del estío madrileño.

¿Cómo fueron sus inicios en la música? ¿Quiénes fueron sus guías espirituales en su aprendizaje?

Comencé muy pronto, aprendiendo música y tomando lecciones de piano desde los cinco años de edad. Tuve una educación sólida en este sentido porque mi abuela fue una cantante lírica. Después me enamoré de Nelson Gonçalves, Caetano Veloso, Lenine and Marisa Monte. Desde ese momento no paré de escuchar discos y de intentar acompañar su música con mi guitarra.

Creo que quería ser instrumentista, no cantante. ¿Por qué acabó cantando?

Nunca tuve una relación directa con el canto. Me gustaba tocar la guitarra acompañando a mis ídolos a través de sus canciones. Cuando viajé, cogí el instrumento y terminé añadiendo mi voz para estudiar las canciones. Eso fue lo que me motivó a usar mi voz, el ejercicio. Así fue como terminé cantando canciones.

¿Cómo conoció a Caetano Veloso, y cómo surgió la idea de actuar juntos?

A Caetano lo conocía cuando era una niña. A mi madre siempre le gustó su música y siempre me ponía sus discos. Años después, fue a un pequeño concierto mío en Rio de Janeiro, y aunque yo no había publicado ningún disco todavía, llevé un repertorio propio y una banda propia. Allí, Caetano se mostró como una persona delicada y bella. Desde entonces, nos encontramos varias veces hasta que el proyecto tomó forma.

¿Qué recuerda de su último concierto en Madrid?

Fue muy diferente al de esta nueva ocasión. Tocamos en una sala que no conocía y la audiencia estuvo muy entusiasta. Me encanta Madrid, en serio. Después conocía a gente que había ido al concierto y entable una amistad con ellos que sigue creciendo a día de hoy.

¿Cómo describiría el estilo de Maria Gadú? ¿Es fruto del trabajo de muchas personas, no sólo del suyo, verdad?

No sé cómo describir estilos musicales. No creo que haya una etiqueta válida, especialmente con la música brasileña. He pasado por varias fases musiclaes. Es un tema muy personal, porque he tenido que decir adiós a muchas cosas para descubrir otras. He producido y escrito mis canciones en mi casa, con tiempo, disfrutando de la soledad. En mi último disco, eso sí, escribí con Lua, mi mujer.

¿Cómo fue la grabación de su último disco, «Guela»?

Fue una grabación muy fluida. El disco estaba ya muy preproducido en casa, y luego fuimos al estudio por pura diversión. Fue maravilloso ver cómo tomaba una forma definitiva con mis hermanos Lancaster, Federico, Doga y Tomaz. Encontramos nuestras afinidades ahí. Este trabajo de estudio fue el comienzo de una complicidad musical que ahora se expandrá mucho más. Hoy, «Guela» forma parte de todos nosotros.

¿Las canciones de «Guela» componen un mensaje único? ¿Hay una idea central detrás de este disco?

Las canciones tratan sobre autodescubrimiento, los cambios y el amor. Lo que permea todo el disco es la libertad. Hubo una búsqueda de sonido, y de hecho tuve que volver a estudiar. Me inspiré mucho en el libro de Richard Bach «Jonathan Livingston Seagull» para alcanzar el resultado final.

La historia de su dúo con Tony Bennett comienza con una anécdota muy graciosa, ¿verdad? Creo que estaba viendo su dueto con Lady Gaga en la tele cuando le llamaron… ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Tenía miedo de llevarse una decepción con él?

Sí, muy divertida, ¡jajaja! Estaba en mi casa con mi colaborador Maycon Ananias escuchando el disco de duetos de Tony con Lady Gaga cuando me llamaron invitándome a colaborar con él. Fue tan increíble que creía que era una broma. Tony es genial, amable, muy profesional. Fui a Fort Lauderdale para grabar y sólo necesitamos dos tomas. Fue una de las experiencias más bonitas de mi carrera.

¿Qué otras colaboraciones estelares le gustaría hacer en el futuro?

Me gusta gente de todas partes del mundo, y ahora estoy en una fase hiper-feminista. Estoy pensando en Buika, Jorge Drexler, Geraldo Azevedo, João Bosco y Tulipa Ruiz.

¿Qué es lo que más le gusta de la música española? ¿Ha colaborado con artistas españoles?

Amo la música española. Los instrumentistas son una delicia absoluta. También hay técnicas de canto muy especiales, maravillosos melismas que son difíciles de imitar y preciosos de oír. Casia Eller sabía cómo cantar así, la echo de menos. No he colaborado con ningún artista español... todavía.

¿Qué nuevos artistas brasileños nos recomienda?

Céu, Tulipa Ruiz, Criolo, Baiana System, Carol Conka, Dani Black, Mateus Asato y O Terno.

¿Cuál será el próximo proyecto de Mari Gadu?

Estoy centrada en mi gira con guitarra. Es algo que no había hecho en mucho tiempo, más íntimo. Pero sí, estoy preparando mi nuevo disco, que saldrá en 2018.